Hamburg (ots) - Obwohl der Ratgeberautor Benjamin Krämer und seine Freundin auf ihrer Motorrad-Weltreise im Iran festgenommen wurden, bleibt das Land bisher ihr absoluter Favorit. "Wir hatten unwissentlich Fotos von einer Militärbasis gemacht, die streng geheim bleiben sollte", erinnert sich Krämer im Interview mit dem Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" vom Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.. Welche Abenteuer die Weltreisenden noch erlebten und wie es sich mit Bike und Rad reisen lässt, erfahren Interessierte in der kostenlosen Mai-Ausgabe des BDAE-Journals.



Leser finden außerdem einen Fachbeitrag darüber, welche Rechte und Pflichten deutsche Angestellte haben, wenn sie im (Auslands-)Urlaub erkranken. Immerhin ist schon einmal jeder vierte Deutsche im Ausland krankgeworden.



Potenzielle Expats und Auswanderer erfahren zudem, wie sie nicht nur stressfrei, sondern auch rechtssicher ins Ausland umziehen und welche Rolle sie bei einem Krisenmanagement während ihres Auslandseinsatzes spielen könnten.



Weitere Fachbeiträge widmen sich unter anderem den Themen Verhandeln in Kanada und welche Chancen und Risiken Schönheitstourismus im Ausland bergen.



Das Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" wird jeden Monat vom Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V. als PDF und HTML-Newsletter herausgegeben. Aufgegriffen werden Themen in Sachen Recht und Steuern im Ausland, Lebenswelten von Expatriates und Auswanderern, internationale Gesundheitsentwicklungen, interkulturelle Ratgeber sowie Statistiken und Anekdoten rund um das Leben in der Ferne.



Die Journale stehen hier zum Download zur Verfügung: https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/journal



