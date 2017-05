Was die Medigene-Aktie (ISIN DE000A1X3W0) momentan zeigt, erinnert an die Phase Ende März, als man auf die 2016er-Bilanz wartete: Vor wichtigen Zahlen geht die Aktie in die Knie. Die Daten, um die es diesmal geht, sind die Ergebnisse des ersten Quartals 2017, zur Veröffentlichung geplant am 11. Mai, also morgen in einer Woche. Wiederholt sich das Spielchen womöglich … vorher runter, danach rauf?

Unter der Voraussetzung, dass diese am 11. Mai anstehenden Zahlen gut ausfallen - ja. Aber kann man das unterstellen? Natürlich nicht. Und selbst wenn man wüsste, wie die Ergebnisse ausfallen werden, bleibt offen, ob die Akteure dann hinter eher enttäuschenden Zahlen die Chance künftiger Verbesserungen entdecken und kaufen oder aber starke Zahlen Gewinnmitnahmen auslösen. Sich im Vorfeld zu positionieren, birgt also Risiken. Und genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...