Hamburg (ots) - Für viele macht er den ESC erst perfekt: Peter Urban. Mit seinen treffenden Off-Kommentaren rückt der NDR Pop-Experte die Beiträge beim Eurovision Song Contest ins rechte Licht - in diesem Jahr zum 20. Mal. Mittlerweile ist Peter Urban der dienstälteste ESC-Kommentator aller teilnehmenden Länder.



Premiere hatte Peter Urban als deutscher ESC-Kommentator 1997 in Dublin. Nur 2009 in Moskau konnte "The Voice" nicht dabei sein, damals musste er aufgrund einer Hüftoperation dem Wettbewerb fernbleiben. Direkt nach Lenas Sieg 2010 in Oslo stand er selbst auf der ESC-Bühne und führte ein Live-Interview mit der Siegerin. Doch es gab auch Pannen: "Wir sind doch nicht in Kasachstan", mit diesem Kommentar reagierte Peter Urban auf einen Tonausfall in einem Halbfinale. Das brachte ihm eine Beschwerde der kasachischen Regierung ein.



Seit 2004 können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Anmerkungen Peter Urbans nicht nur in einer Show hören, sondern gleich in mehreren ESC-Sendungen: 2004 wurde aufgrund der immer größer werdenden Anzahl der teilnehmenden Länder ein Halbfinale eingeführt, seit 2008 sind es sogar zwei, die Urban ebenfalls kommentiert. In diesem Jahr übertragen Das Erste, ONE und die Deutsche Welle (DW) das ESC-Finale am Sonnabend, 13. Mai, ab 21.00 Uhr live, die beiden Halbfinale laufen am Dienstag, 9. und Donnerstag, 11. Mai, ab 21.00 Uhr live auf ONE. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland und die deutsche Jury sind im zweiten Halbfinale und im Finale stimmberechtigt. Alle Shows sind auch online auf eurovision.de zu sehen, dort sind die besten Kommentare Urbans dann auch nachzulesen.



Peter Urban: "Es ist ein schönes Gefühl, so vielen Menschen in Deutschland den Eurovision Song Contest auf meine Art näher gebracht zu haben - und das ist auch nach 20 Jahren noch spannend und bringt mir und hoffentlich auch dem Fernsehpublikum eine Menge Spaß!"



Thomas Schreiber, ARD-Unterhaltungskoordinator: "61 Sendungen des Eurovision Song Contest mit deutscher Beteiligung, dazu als Kommentar 20 Mal der Sound von Peter Urban - liebevoll, ein bisschen zugespitzt und immer kenntnisreich. Peter Urban polarisiert - für viele ist er unverzichtbar, manche ärgern sich über ihn. Für unser Team ist Peter Urban nicht nur 'The Voice of ESC', Peter Urban ist gelebte Begeisterung und Wissen auf zwei Beinen."



Peter Urban, 1948 in Bramsche geboren, studierte in Hamburg Anglistik und Geschichte, bevor er 1977 promovierte. Sein Thema: die Texte der anglo-amerikanischen Populärmusik. Seine Dissertation erschien unter dem Titel "Rollende Worte - Die Poesie des Rock". Beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg begann er schon während seines Studiums zu arbeiten. Als Autor und Moderator stand er ab 1974 bei "Musik für junge Leute" oder auch für die legendäre Sendung "Der Club" im NDR 2 Studio. Seit 1988 gehörte der im niedersächsischen Quakenbrück aufgewachsene Urban zur Musikredaktion der Popwelle. Bei NDR Info verantwortete er als Redakteur auch die Sendungen "Nachtclub" und "Nightlounge" und moderierte weiterhin Musik-Specials bei NDR 2. Vor vier Jahren, 2013, verabschiedete sich Peter Urban offiziell in den Ruhestand, ist aber weiterhin auf NDR 2 und NDR Info zu hören - und natürlich im Fernsehen als Kommentator des ESC. Privat haut Peter Urban auch selbst gerne mal in die Tasten. So steht er gelegentlich mit seiner Band Bad News Reunion auf der Bühne und spielt Piano und Orgel.



