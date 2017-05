Osram vermeldet Lieferschwierigkeiten: Die Nachfrage nach Infrarot-Technik sei so hoch, dass man kaum hinterher komme, verkündete Vorstandschef Olaf Berlien am Mittwoch.

Der Lichttechnikkonzern Osram kommt der hohen Nachfrage nach LED-Bauteilen für Handys oder Autos kaum hinterher. "Wir sind bis unter die Halskrause voll gebucht", sagte Vorstandschef Olaf Berlien am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Blick auf das Geschäft mit optischen Halbleitern. Gut liefen vor allem Infrarot-Produkte, die für den Iris-Scan in Smartphones, Smartwatches oder Fitnessarmbändern eingesetzt werden. "Da ist die Nachfrage sehr hoch."

Osram habe Lieferschwierigkeiten bei Infrarot-Dioden und sei "ausgebucht für die nächsten Quartale". Auch in der Autoindustrie sei die LED-Technik gefragt. Berlien sagte weiter, der Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten gehe planmäßig voran. Wegen der guten Geschäfte mit LED-Technik hatte Osram seine Prognose erhöht.

2017 will das Unternehmen jetzt den Umsatz auf vergleichbarer Basis um sieben bis neun Prozent steigern, die operative Rendite (bereinigte Ebitda-Marge) soll zwischen 16,5 und 17,5 Prozent betragen. Im zweiten Geschäftsquartal, das die Monate Januar bis März umfasst, wuchsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...