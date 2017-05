Ein neues Allzeithoch im DAX. Trotz steigender Ölpreise. Kurz vor der französischen Stichwahl. Kehrt der Optimismus an Europas Börsen zurück? Nachhaltig und optimistisch über die 12500 Punkte müsste der DAX, sagt Jochen Stanzl von CMC Markets im Gespräch mit Antje Erhard. Dann kann es weiter aufwärts gehen. Im Gespräch an der Frankfurter Börse definiert Jochen Stanzl auch neue Zielmarken. Aber.... Risiken blieben - etwa Frankreich. Sollte Marine Le Pen dennoch die Stichwahl in Frankreich gewinnen, würden CAC-40 und DAX vermutlich prozentual zweistellig einbrechen. Die Umfragen sprächen aber eine andere Sprache. Kursziele, Goldpreise, Fakten zum Markt - das alles hier im Interview.