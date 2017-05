Frankfurt/Main (ots) -



Das Vielflieger- und Prämienprogramm erweitert sein Partnerportfolio im Bereich Travel um zwei große internationale Player. Teilnehmer haben damit noch mehr Sammelmöglichkeiten. Zum Start der Kooperationen gibt es attraktive Meilen-Angebote.



Miles & More Teilnehmer können ab sofort bei den zu Enterprise Holdings gehörenden Mietwagen-Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car sowie den unter der Dachmarke H-Hotels.com auftretenden Hyperion Hotels, H4 Hotels, H2 Hotels und H+ Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz Meilen sammeln. Damit genießen Geschäftsreisende und Urlauber die Vorzüge der weltweit mehr als 9.600 Stationen des neuen Mietwagen-Partners und finden in über 40 Zielen eine passende Unterkunft. Beide Partnerschaften sind international ausgelegt: Miles & More Teilnehmer aus aller Welt können die neuen Angebote nutzen.



Mietwagen für jeden Bedarf



"Mit Enterprise haben wir einen weiteren wichtigen Mietwagen-Anbieter bei uns im Programm. Wir bauen das Angebot für unsere Teilnehmer kontinuierlich aus und machen es vielfältiger - und das für alle Teilnehmer weltweit", sagt Nicolas Brackmann, Director Key Account Management bei der Miles & More GmbH. Enterprise verfügt mit knapp zwei Millionen Fahrzeugen über die größte Flotte unter den internationalen Mietwagen-Anbietern.



Entscheiden sich Miles & More Teilnehmer bei Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental oder Alamo Rent A Car für ein Fahrzeug, sammeln sie jeweils 500 Prämienmeilen pro Anmietung. Zum Start der Kooperation erhalten Teilnehmer bei Enterprise Rent-A-Car und National Car Rental sogar 1.500 Prämienmeilen (bzw. 1.000 Prämienmeilen bei Alamo Rent A Car) für Reservierungen vom 1. Mai bis 31. Juli im Anmietzeitraum 1. Mai bis 30. September.



Hotelvielfalt mit den H-Hotels



"Der Mietwagen und die Hotelunterkunft sind für Reisende quasi unabdinglich. Durch die neuen Partnerschaften erweitern wir das Angebot und damit auch die Wahlmöglichkeiten für unsere Teilnehmer konsequent entlang der Reisekette", sagt Nicolas Brackmann. Die vier Marken der Hotelgesellschaft sprechen unterschiedliche Bedürfnisse und eine breite Zielgruppe an. Teilnehmer können erstmalig 250 Prämienmeilen pro Übernachtung sammeln. Vom 1.-30. Juni erhalten Miles & More Teilnehmer zum Start der Kooperation 2-fache Meilen und somit 500 Meilen pro Übernachtung.



Mit Miles & More auf Reisen



Mit den neuen Partnerschaften entwickelt sich Europas größtes Vielflieger- und Prämienprogramm auch entlang der Reisekette weiter. Neben den rund 40 Airline-Partnern nutzen nun bereits 25 Hotelgruppen, acht Mietwagenfirmen und ein Kreuzfahrt-Anbieter Miles & More als Kundenbindungsprogramm. Wer auf Reise geht, kommt an Miles & More also nicht vorbei. An allen wichtigen Touchpoints hat das Programm Partner zum Sammeln und Einlösen von Meilen: angefangen von der Fahrt zum Flughafen mit einem Fahrservice oder Taxi über den Flug selber und weiter bis zur Anmietung eines Autos, einer Unterkunft oder sogar einer Kreuzfahrt.



Weitere Informationen unter www.miles-and-more.com/enterprise www.miles-and-more.com/Alamo www.miles-and-more.com/national www.h-hotels.com



Über Miles & More



Miles & More ist das größte Vielflieger- und Prämienprogramm in Europa. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit 300 Partnerunternehmen machen die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms mit Sitz in Frankfurt am Main, zu einem Experten für erfolgreiche Kundenbindung.



Speziell in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren Partnerunternehmen vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe und nutzen die Miles & More Prämienmeilen zur Kundenbindung. Aus dem Vergleich der besten Vielfliegerprogramme 2016 im Auftrag des manager magazins ging Miles & More zum zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger hervor. Neben guten Ergebnissen in allen relevanten Bereichen wie "Meilen sammeln" oder "Flotte und Ziele" punktete das Programm vor allem in der Kategorie "Meilen einlösen". Teilnehmer können beim Fliegen, aber auch bei hochwertigen Marken in vielen wichtigen Bereichen des Lebens Miles & More Prämienmeilen sammeln und einlösen - etwa bei Partnern aus den Bereichen Shopping und Lifestyle, Telekommunikation und Elektronik sowie Hotels und Mietwagen. Sie genießen den Anschluss an eine exklusive Welt mit ausgewählten Produkten und Prämien-Angeboten wie im Lufthansa WorldShop, den begehrten Flugprämien und den Miles & More Kreditkarten als sicherem Zahlungsmittel.



Das Vielflieger- und Prämienprogramm ist am 1. Januar 1993 mit sieben Partnern in Deutschland gestartet. Seit September 2014 ist die Miles & More GmbH eine eigenständige Gesellschaft und 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG.



Mehr Informationen auf www.miles-and-more.com und unter www.miles-and-more.com/presse



Über Enterprise Holdings



Enterprise Holdings betreibt die Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car über ein integriertes globales Netzwerk aus eigenen Tochtergesellschaften und unabhängigen Franchisepartnern. Gemeinsam mit dem angeschlossenen Unternehmen Enterprise Fleet Management bietet Enterprise Holdings umfassende Mobilitätslösungen, wie z. B. Autovermietung, Car Sharing, kommerzielle Lkw-Vermietung, Flottenmanagement für Unternehmen und Fahrzeugverkauf. Im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich die Einnahmen der Unternehmen auf 20,9 Milliarden USD, die Anzahl der Standorte auf mehr als 9.600 und die Anzahl der Fahrzeuge auf 1,9 Millionen. Enterprise Holdings und Enterprise Fleet Management beschäftigen zurzeit mehr als 97.000 Mitarbeiter weltweit.



Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist Enterprise mit seiner Hauptmarke Enterprise Rent-A-Car stark gewachsen und betreibt heute bundesweit über 160 eigene Standorte mit mehr als 1.500 Mitarbeitern.



Über die H-Hotels Gruppe



Die H-Hotels Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen und Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 3.000 Mitarbeitern gehören die Marken Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels und H.ostels. Alle Häuser werden unter der Dachmarke h-hotels.com vertrieben. Mit eigenen Servicegesellschaften, wie einer zentralen Buchhaltung, einer Full-Service-Werbeagentur, einem Reisebüro sowie intelligenten Systemen für Einkauf, Softwareentwicklung und E-Commerce arbeiten alle Hotels und Partner der H-Hotels Gruppe unabhängig und flexibel.



Weitere Informationen unter www.h-hotels.com.



