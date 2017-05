Hamburg (ots) - Neben Erziehungs-Stress, Wohnorts-Zoff und Figur-Frust, droht bei Daniela Katzenberger (30) und ihrem Ehemann Lucas Cordalis (49) nun auch noch Streit um "Bachelor"-Babe Kattia Vides (29). InTouch (EVT 04.05.) verrät, was dahintersteckt.



Die Latina-Schönheit Kattia Vides und Lucas Cordalis arbeiten derzeit an einem gemeinsamen Musik-Projekt und auch privat scheinen die beiden sich anzunähern. Kattia lässt gegenüber InTouch durchblicken, dass die Chemie zu stimmen scheint.



Die Kolumbianerin ist eine richtige Sexbombe, die ihre Reize regelmäßig auf Instagram zur Schau stellt. Kann sie Daniela tatsächlich gefährlich werden?



Fest steht zumindest, dass Lucas ohnehin den dunkleren Typ Frau favorisiert. Vor seiner Ehe mit der Katze hatte er nahezu nur dunkelhaarige Freundinnen. Und mit ihrer lebensfrohen Art dürfte die Südamerikanerin ganz nach dem Geschmack von Lucas sein, der auch sehr offen und gesellig ist - anders als die Katze, die sich gerne mal verkriecht.



Hinzu kommt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt: Egal ob Zoff um Töchterchen Sophia oder Diskussionen über den Wohnort - bei dem Paar kommt es in letzter Zeit immer häufiger zu Streit. Zudem fühlt sich Daniela im Gegensatz zu Kattia total unwohl in ihrem Körper. Bleibt zu hoffen, dass Lucas seiner Daniela das Gefühl gibt, die Schönste - und die Einzige zu sein ...



