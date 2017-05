Der Bezahlfernseh-Riese Sky kommt selber in die Schweiz: Sky Deutschland hat das Westschweizer Unternehmen Homedia übernommen, das unter der Marke Hollystar DVDs und Video auf Abruf (Video on Demand, VoD) anbietet. Damit fasst der grösste Bezahlsender Europas direkt in der Schweiz Fuss: Bisher hat die Swisscom-Tochter Teleclub die Übertragungsrechte für Sky-Sendungen wie beispielsweise Spiele der Fussball-Bundesliga in der Schweiz. Die Sky-Inhalte sind neben Swisscom-TV auch auf den Fernsehangeboten von Sunrise und UPC zu sehen. Mit ...

