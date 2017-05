Hamburg (ots) - Focus-Chefredakteur Robert Schneider muss künftig mit deutlich weniger Redakteuren auskommen. Das berichtet das Medienmagazin journalist in seiner Mai-Ausgabe. Dabei geht es nicht nur um die betriebsbedingten Kündigungen infolge der angekündigten Schließung der Standorte München und Düsseldorf. Nach journalist-Informationen steht ein weiterer Personalabbau an: Der Verlag will sich auch von rund 20 Redakteuren in Berlin trennen. Dazu hat er ein Abfindungsprogramm aufgelegt, das zunächst bis Ende April befristet war.



Redakteure, die sich zum freiwilligen Ausscheiden entschließen, bekommen pro Jahr der Betriebszugehörigkeit ein Monatsgehalt. Kurzentschlossenen winkt zusätzlich eine "Sprinterprämie" von 0,2 Gehältern pro Jahr der Beschäftigung. Die Forderung des Betriebsrats nach einem Sozialplan lehnte der Verlag ab. Nach journalist-Informationen wird der Streit um die Einsetzung einer Einigungsstelle nun am 9. Mai vor dem Arbeitsgericht verhandelt.



Focus-Chefredakteur Robert Schneider sagt gegenüber dem journalist: "Auch wenn der Personalabbau schmerzt. Ich bin fröhlich und optimistisch, nicht vergrämt." Der Focus-Chef, seit gut einem Jahr im Amt, will die scheidenden Redakteure durch ein Netzwerk freier Autoren und Korrespondenten ersetzen.



Zu denjenigen, die das Magazin verlassen, gehört der als "Netzökonom" bekannte Wirtschaftsredakteur Holger Schmidt. Er hatte seine Kündigung allerdings schon vor der Abfindungsaktion und unabhängig davon eingereicht, um sich selbstständig zu machen.



Den kompletten Beitrag über den Umbau beim Focus und die Pläne von Chefredakteur Robert Schneider lesen Sie in der Mai-Ausgabe des journalists, die heute erscheint.



