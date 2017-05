Bonn (ots) - Nach dem TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Herausforderer Armin Laschet hat die NRW-Linken-Politikerin Özlem Alev Demirel bedauert, dass Kraft nicht an eine Zukunft der Linken im Landtag glaubt. "Es gibt die reale Gefahr, dass Rechtspopulisten in den Landtag kommen können - und sie arbeitet sich an den Linken ab", sagte die Spitzenkandidatin ihrer Partei im phoenix-Interview. "Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für Frau Kraft. Ich lade sie trotzdem ein, mit uns gemeinsam gegen soziale Ungleichheit vorzugehen."



Demirel sagte weiter, sie freue sich auf die WDR-Wahlarena am morgigen Donnerstag, in der sich noch einmal alle NRW-Spitzenkandidaten präsentieren können.



Kraft hatte in dem TV-Duell am Dienstagabend auf die Frage nach einer möglichen rot-roten Koalition geantwortet, sie gehe nicht davon aus, dass die Linken es überhaupt ins nordrhein-westfälische Parlament schaffen.



