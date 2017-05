Baden-Baden (ots) -



Muss das Leben permanent optimiert werden? Seminare, Simulationen und Ratgeber feilen an Geist, Motorik, Kommunikation und sozialen Fähigkeiten - zur eigenen Sicherheit oder der anderer, zum Glück oder fürs Überleben, aus Wissensdurst oder Notwendigkeit - das Angebot dazu ist in Deutschland mannigfach. Einen Querschnitt davon fassen die Filmemacher Jörg Adolph und Ralf Bücheler als Collage zusammen. Sie dokumentieren in "Leben - Gebrauchsanleitung" das Ringen um das richtige Verhalten in jeder Situation, mal existenziell begründet, mal als bequemen Ersatz für gesunden Menschenverstand und Intuition. Die Ausstrahlung ist am Mittwoch, 10. Mai um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



"LEBEN - BRD" - Das Original von 1990



In 32 Spiel-, Übungs- und Therapiesituationen stellte im Jahr 1990 der Dokumentarfilmer Harun Farocki das Leben als nie enden wollendes Lernprogramm für den Ernstfall dar - mal nachvollziehbar, mal gespenstisch. Er zeigt den Versuch, den Alltag planbarer und Risiken beherrschbarer zu machen, indem durch deren Simulation das korrekte Verhalten antrainiert wird. Für "LEBEN - BRD" erhielt Farocki den Dokumentarfilmpreis der AG der Filmjournalisten 1990.



Von der Wiege bis zur Bahre



Wie das Vorbild setzt sich die aktuelle Dokumentation "Leben - Gebrauchsanleitung" aus unkommentierten Szenen in Originalton und Raumklang zusammen. Der Zuschauer ist mittendrin in Mutproben, Geschicklichkeitsübungen, im Kniggeunterricht oder tiefgreifenden Zwiegespräch. Doch "Leben - Gebrauchsanleitung" ist kleinteiliger als der Vorgänger. Die Dokumentation zeigt unkommentiert 62 Übungssituationen, in denen mögliche Verhaltensweisen im realen Leben simuliert werden - mal von Menschen, mal von Maschinen. Diese reihen sich chronologisch aneinander wie ein Lebenslauf, beginnend bei der Entbindungsübung der Hebammenschülerinnen im Kreißsaal, über Kurse wie Gentleman-Training, Möbelbelastungstest und Theater-Workshop bis hin zum Sargbaukurs und der Trauerbegleitung bei der Bestatterausbildung. Der Film zeigt: Groß ist die Sehnsucht nach einer Gebrauchsanleitung für jeden Lebensbereich.



"Leben - Gebrauchsanleitung" ist eine Produktion der megaherz GmbH in Koproduktion mit SWR und BR. Sie wurde vom FilmFernsehFond Bayern gefördert. Die Dokumentation wird am 10. Mai um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.



