Die Stadtverwaltung versucht mit dem Slogan "Dein Dach kann mehr", neue Investoren für Photovoltaik-Anlagen zu gewinnen. Insgesamt gibt die Stadt etwa 80.000 Euro aus, um die Bewohner über lohnende Investitionen in neue Photovoltaik-Anlagen zu informieren und zu motivieren.Die Stadtverwaltung von Freiburg hat eine Kampagne mit dem Titel "Dein Dach kann mehr" gestartet. Damit sollen neue Investoren in Photovoltaik-Dachanlagen gewonnen werden. Neben der Stadt Freiburg sind auch die Energieagentur Regio Freiburg und der Verein Fesa an dem Projekt beteiligt, mit dem zunächst vor allem Besitzer von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...