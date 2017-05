NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von den Verlusten der vergangenen Handelstage erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 50,83 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 47,98 Dollar.

Am Vortag waren die Preise für US-Öl und für Brent-Öl jeweils auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gefallen. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank gab es für den Preisrutsch "keinen expliziten Auslöser".

Die aktuelle Preiserholung erklärten Marktbeobachter mit jüngsten Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl in den USA. Am Vorabend hatte das private American Petroleum Institute (API) gemeldet, dass die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um 4,16 Millionen Barrel gefallen waren. Auch die Benzinreserven seien gesunken. Am Nachmittag wird die US-Regierung die offiziellen Lagerdaten veröffentlichen./jkr/bgf/jha/

