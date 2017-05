Neu-Isenburg (ots) -



#7UP - Pünktlich zum Sommer erscheint 7UP Lemon Lemon: die neue fruchtig-herbe Limonade von 7UP ist die spritzige Aufforderung, dem stressigen Alltag zu entfliehen, ins Freie zu gehen und die Sonne zu genießen. In diesem Sinne feiert 7UP Lemon Lemon den einzigartigen Flair beim Picknicken: Als Ort der Ruhe und der emotionalen Erholung, kann man sich beim Picknick wieder denjenigen Menschen widmen, auf die es im Leben wirklich ankommt - wo man miteinander spricht anstatt auf dem Handy zu tippen und wahre Freunde anstelle von virtuellen Usern trifft. Der 7UP Lemon Lemon Moment ist nicht nur der Ausbruch ins Freie, sondern ein tägliches Mittagessen im Park, die Happy Hour auf der Dachterrasse und ein spontaner Wochenendausflug.



Zur Feier der weltweiten Einführung von 7UP Lemon Lemon können Konsumenten sich beim Launch Event "Picnic Time Off" einen kleinen Ausflug gönnen und abschalten. Die Events sind eine Serie von Picknicks in drei der hektischsten Städte weltweit - Paris, New York und Toronto. Jedes 7UP Lemon Lemon Picknick zelebriert die einfachen Freuden des Lebens mit Musik, Essen, Erfrischungen, echten Begegnungen und bietet natürlich auch die Möglichkeit, 7UP Lemon Lemon zu genießen.



Mark Kirkham, Head of Marketing & Innovation bei PepsiCo West Europe Beverages, sagte: "Bei unseren 7UP Lemon Lemon Picknick Events geht es darum, unsere Gäste dazu anzuregen, aus dem Alltag auszubrechen und den perfekten Ort dafür zu bieten. Mit 'Picnic Time Off' möchten wir Konsumenten dazu motivieren, nach draußen zu gehen und sich mit Freunden an diesen einzigartigen Orten, die wir geschaffen haben, auszutauschen und zu entspannen."



Der Launch von 7UP Lemon Lemon in Paris startet mit einem Picknickerlebnis an einem der trendigsten Treffpunkte in Paris, dem Café A, das in eine einzigartige, erfrischende Picknick Location verwandelt wird. Die Outdoor-Oase im Herzen der Stadt wird üppig begrünt und bekommt ein unbestreitbar cooles, modernes Ambiente.



Das Event, das am Freitag, den 19. Mai einen Tag lang für Konsumenten geöffnet ist, wird von der Markenbotschafterin von Lemon Lemon, Lisa Gachet, der Gründerin des angesagten Lifestyle- und DIY-Blogs Make My Lemonade, mitveranstaltet. Lisa wird DIY-Workshops leiten und den Besuchern Picknick-Tipps geben, die ihrem angesagten markentypischen Stil entsprechen. In der Zwischenzeit können Picknick-Fans Spiele testen und an Garten-Workshops teilnehmen oder einfach 7UP Lemon Lemon probieren, während sie dem entspannten Sound des aufstrebenden Musikduos Part-Time Friends zuhören, das live auftreten wird.



7UP Lemon Lemon ist ab sofort in den USA (als unabhängige Marke), Kanada und Westeuropa (Frankreich, Niederlande, Belgien und Deutschland) erhältlich. 7UP Lemon Lemon wird mit einem Mix aus Zucker und Stevia gesüßt, um ein erfrischendes Getränk ohne künstliche Aromen oder Zutaten zu erhalten, das weniger als 100 Kalorien je 500ml PET-Flasche enthält. Die sprudelnde Limonade hat ein stylisches gestreiftes Flaschendesign und ist in zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen verfügbar: 7UP Lemon Lemon "Original" und 7UP Lemon Lemon "White Peach".



Die digitalen Kanäle von 7UP Lemon Lemon rücken die "soziale" Komponente der Sozialen Medien wieder in den Vordergrund und geben den Followern einen Vorgeschmack auf das, was sie in der nächsten Zeit erwartet. Folgt man 7UP Lemon Lemon auf Facebook, ist man von dem Ausbruch aus dem Alltag nur einen Schluck entfernt.



