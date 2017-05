Vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen präsentiert die EU ihre Forderungen selbstbewusst und klar formuliert. Drei Punkte will sie in der ersten Phase der Verhandlungen durchsetzen.

EU-Chefverhandler Michel Barnier beginnt in englischer Sprache, doch das ist die einzige Konzession, die er an das Vereinigte Königreich macht an diesem Vormittag in Brüssel. "Großbritannien wird sehr viel Energie aufwenden müssen, um drei Probleme zu lösen", warnt der Franzose.

Erstens: Die Rechte der auf der britischen Insel lebenden EU-Bürger. Sie müssten ihre derzeitigen Rechte - Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Bildungs- und Gesundheitssystem - auch nach dem Brexit lebenslang behalten.

Zweitens: Die Finanzen. Großbritannien müsse "allen finanziellen Verpflichtungen, die es als EU-Mitglied eingegangen ist, nachkommen".

Drittens: Die Schlichtungsinstanz. Wenn es nach dem Brexit zum Streit über Bürgerrechte oder britische Zahlungen kommen sollte, soll der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt werden und die Briten ...

