FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend leicht nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0910 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Auslöser der Verluste war eine breit angelegte Dollarstärke. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum fielen zwar erneut solide aus, konnten dem Euro aber keinen entscheidenden Impuls liefern. Das Statistikamt Eurostat meldete für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent zum Vorquartal. Dies entsprach sowohl den Markterwartungen als auch dem Tempo im Schlussquartal 2016. "Euroland wächst auf einem breiten Fundament", kommentierte Analyst Christian Melzer von der Dekabank.

Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Veröffentlicht werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und aus dem großen Dienstleistungssektor. Am Abend gibt dann die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Fachleute erwarten zwar keine Fortsetzung der geldpolitischen Wende. Mit Spannung blicken sie aber darauf, ob sich in der Erklärung zum Zinsentscheid Hinweise auf eine Zinsanhebung in naher Zukunft finden./bgf/jkr/jha/

