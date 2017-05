BERLIN (dpa-AFX) - Die Digitalisierung in den Unternehmen hat Millionen Arbeitnehmern zusätzliche Arbeit, mehr Stress und Zeitdruck gebracht. Das geht aus einer Studie hervor, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Mittwoch in Berlin vorstellte. 46 Prozent der Befragten gaben an, ihre Arbeitsbelastung habe aufgrund der Digitalisierung zugenommen. 54 Prozent berichten von einer gewachsenen Arbeitsmenge. 60 Prozent der von Digitalisierung betroffenen Arbeitnehmer klagen über Zeitdruck. Bei denen, die nicht digital arbeiten, sind es nur 51 Prozent./bw/DP/jha

