Hamburg (ots) - Im vergangenen Sommer gab Fußball-Bundestrainer Joachim Löw (57) die Trennung von seiner Frau Daniela bekannt. Seitdem war davon ausgegangen worden, dass er seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegen werde. In GALA (Ausgabe 19/17, ab morgen im Handel) sagt er diese Woche: "Ich bin eigentlich recht selten in Berlin, wo ich eine Wohnung habe. Immer nur dann, wenn ich einen Termin habe oder mir ein Hertha-Spiel anschauen mag. Ich lebe nach wie vor in Freiburg, und das bleibt auch so."



