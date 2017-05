Eine Gas-Pipeline soll die bislang schwierige Beziehungen zwischen Russland und der Türkei verbessern. Das könnte gelingen. Kommt es aber Unstimmigkeiten, wird die Türkei stärker darunter leiden.

Erst vor acht Wochen war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei Kremlchef Wladimir Putin zu Besuch. Nun treffen die beiden in Russland erneut aufeinander. Entsteht dort eine neue politische Freundschaft? Zumindest sehen die beiden Männer in einem guten Verhältnis ihrer Länder Chancen für beide Seiten - politisch wie wirtschaftlich.

In vielerlei Hinsicht können Russland und die Türkei von einer guten Partnerschaft profitieren: Der türkische Tourismus lebt zu großen Teilen von russischen Urlaubern, Moskau importiert große Mengen Gemüse aus der Türkei und Experten sind überzeugt, dass sich trotz der Streitereien letztlich auf beiden Seiten die pragmatische Überzeugung durchgesetzt hat, dass Moskau und Ankara wirtschaftlich und im Syrienkonflikt zusammen mehr erreichen können als alleine.

Ein Projekt sticht in den Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder besonders hervor: der Bau der türkisch-russischen Gaspipeline Turkish Stream. Denn Russland ist für die Türkei der Hauptlieferant von Erdgas - und die Türkei ein Tor für Putin nach Europa. Mit der Leitung will Russland künftig Gas durch das Schwarze Meer in die Türkei und von dort weiter nach Südosteuropa liefern. Geplant sind zwei Stränge, durch die jährlich 31,5 Milliarden Kubikmeter Gas strömen sollen. Nach einigen Wirren ist das Projekt nun gesichert: Der erste Strang soll Ende 2019 fertig sein.

Lange hatte es so ausgesehen als würde das Milliardenprojekt scheitern. Ein schwerer politischer Konflikt zwischen Russland und der Türkei hatte den Pipeline-Bau gefährdet: Nachdem die Türkei 2015 einen russischen Kampfjet an der Grenze zu Syrien abgeschossen hatte, waren die Beziehungen auf einem Tiefpunkt. Putin verhängte schmerzhafte Sanktionen gegen die Türkei und übte scharfe Kritik an Erdogan. Der Kremlchef sagte unter anderem: "Allah beschloss, die regierende Clique in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...