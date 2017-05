Aglasterhausen (ots) - Auch wenn der Druck durch Großkonzerne mächtig ist, besteht auch für kleine und mittlere Webshops die Möglichkeit sich gegen "Goliath" zu stemmen. Wir zeigen am Beispiel von Bettdecke.de welche Optimierungspotentiale Sie angehen können.



Als kleiner und mittlerer (K&M) Webshop hat man nicht die Möglichkeiten über Data Mining oder Zielgruppenforschung seine Zielgruppe bis in die Tiefe kennenzulernen, weil man realistisch betrachtet nicht die Ressourcen besitzt spezialisierte Unternehmen zu beauftragen oder sich einen Spezialisten anzustellen. Aber trotzdem ist es wichtig die Zielgruppe irgendwie einzuschränken, da Inhalte und Sprache im Optimalfall an diese angepasst werden. "Alle" anzusprechen birgt das Problem, dass es "alle" nicht gibt. "Jeder benötigt doch eine Bettdecke!", aber haben Sie als Jugendlicher jemals eine Bettdecke selbst gekauft? Oder als Kind? Wenn man "alle" als Zielgruppe hat, dann müsste man diese Gruppen auch ansprechen. Das ergibt aber keinen Sinn.



Daher sollten folgende Fragen auf dem Weg zur optimierten Zielgruppe helfen:



Wer kommt auf meine Seite? Wer soll auf meine Seite kommen? Warum besucht jemand meine Seite? Warum kauft jemand meine Produkte? Was interessiert potentielle Käufer?



Mit dieser groben Vorstellung haben wir von Bettdecke.de uns überlegt wie eine realistische Kernzielgruppe aussehen könnte.



- Alter: 25++, Männer und Frauen, mit mittlerer und höherer Bildung und mittlerem Einkommen. - Als Hauptmotivationen für den Besuch von Bettdecke.de sehen wir: Bettdecke kaufen oder vor einem Kauf informieren, sowie als Nebenmotivationen: Schlaf- und Allergieprobleme lösen, da wir diese beiden Seitenthemen inhaltlich ebenfalls bedienen. - Wir vermuten, dass folgende Kommunikationskanäle von unserer Zielgruppe ohne Berührungsängste genutzt werden LiveChat, Mail, Telefon, Twitter, Facebook, Youtube und Blog. Dementsprechend bedienen wir diese Kanäle.



Als K&M Webshop haben wir für diese Annahmen keine tiefschürfenden Zahlen, Daten und Fakten und wir können auch daneben liegen, aber wir haben etwas Wichtiges gewonnen, nämlich ein Bild von unseren Kunden, das uns in unserer Kommunikation als Fixstern hilft nicht komplett orientierungslos jedem Marketingtrend hinterherzurennen.



Zusätzlich können wir uns ein passendes Leitbild überlegen. Unsere Stärke ist der Kontakt und der Service Mensch zu Mensch. Aus diesem Grund sehen wir und als "Der hilfsbereite freundschaftliche Bettdeckenexperte an deiner Seite". Dieses Bild können wir auch wirklich mit Leben füllen, weil unser Team diese Philosophie privat lebt.



Umsetzung in der UX



Sobald die Zielgruppe klarer umrissen und auch die eigene Unternehmenspersönlichkeit von Bettdecke.de geschärft sind, kommt der Punkt an dem man sich überlegen muss "wie setze ich die Worte auf dem Blatt Papier in die Tat um?"



Was auf dem Papier schön aussieht, muss in der Umsetzung nicht zwingend einfach sein, daher zeigt die Praxis wie sehr man alles durchdacht hat, auf welchem Entwicklungslevel man persönlich steht und vor allem den realen Aufwand einer geplanten Aktion!



Bei Bettdecke.de haben wir uns entschieden folgende Punkte in den Fokus zu rücken:



- Ausführlicher erklärender freundlicher Sprachstil mit möglichst vielen erklärenden Passagen, wenn es um Fachwissen geht. - Viele Angebote uns persönlich zu kontaktieren. Auf jedem Kanal betonen, dass wir uns wirklich freuen von den Kunden zu hören. - Den Content auszugsweise als Text und Erklärvideo zu doppeln, um für unterschiedliche Lerntypen Angebote zu machen - Den Content zur Abdeckung der einzelnen Motivationen über Haupt- und Seitennavigation anbieten, damit der Nutzer sein Ziel möglichst schnell erreichen kann - Anpassung des Sprachstils an den jeweiligen Kanal: Blog und Twitter in der Sprache zwischenmenschlicher. Webseite, Facebook und Youtube eher "formellere" Sprache



Zusätzlich gilt es noch die Erwartungshaltung bzgl. inhaltlicher Standards für Webshops zu erfüllen. Dabei sind die Fragen: "Welche Produkte gibt es? Wie sieht es mit der Lieferung aus? Wie mit der Retour?" zu beantworten und das Standardwarenkorbkonzept mit farblich hervorgehobenen "In den Warenkorb"-Buttons anzubieten. Wichtige Erklärungen werden unter dem Menüpunkt Kundenservice gesammelt und übersichtliche Produktinfos direkt bei jeder Bettdecke angezeigt.



SEO



Konzerne können mit Werbung, gekauften Artikeln auf userstarken Seiten (Bild.de, Freundin.de, usw...) und Suchmaschinenanzeigen mit Geld um sich werfen, da bleibt K&M Webshops recht wenig Möglichkeiten direkt dagegen anzugehen, daher ist unser Weg:



- Uns nicht von allen möglichen Quellen irritieren lassen und direkt "beim Hersteller nachfragen" und den Webmaster Guide von Google selbst umsetzen - Wir haben die besten Daunendecken und jede Nacht unter diesen bedeutet einen deutlich spürbaren Schlafgenussgewinn. Daher bitten wir Blogger unsere Produkte zu testen und darüber zu schreiben. Wir weisen immer darauf hin, dass uns deren persönliche Meinung wichtig ist, da wir unseren hochwertigen Daunendecken vertrauen. - Partner finden mit denen man gemeinsam agiert - Unseren Content so stark wie möglich in hoher Qualität ausbauen - reale Menschen begeistern, damit diese über uns positiv im Netz reden



Gerade der letzte Punkt ist besonders schwer, da wir zum Einen immer wieder auf Agenturen treffen, obwohl wir eigentlich eine Einzelperson angesprochen hatten und zum Anderen auch nicht jede reale Einzelperson zu einem passt oder von den Kollegen so belagert wurde, dass diese von Unternehmen nichts mehr hören möchte.



Fazit



Wir von Bettdecke.de gehen unseren Weg und können uns darüber freuen, dass wir uns u.a. bei dem stark umkämpften Begriff "Bettdecke" gegen Multimilliardenkonzerne auf Suchergebnisseite 1 halten können. Es würde uns freuen, wenn wir mit dem Artikel anderen K&M Webshops geholfen haben und wenn ihr euch bei uns meldet oder natürlich auch gerne unsere hochwertigen Daunendecken kauft. Wir wünschen viel Erfolg.



