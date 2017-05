Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hält zur Wochenmitte die Gewinne der letzten Tage, tendiert am Mittag allerdings allenfalls leicht im Plus. Dennoch wurde am Morgen wieder ein neues Jahreshoch markiert. Vor der US-Zinsentscheidung am Abend oder auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich herrsche allerdings Zurückhaltung an den europäischen Finanzmärkten, heisst es am Markt.

Die US-Wirtschaft stehe zudem unter dem Verdacht, trotz guter Ertragskraft der Unternehmen gerade einen Abschwung zu erleben, so ein Kommentar. Deshalb dürften auch die Arbeitsmarktdaten Ende der Woche sowie Aussagen der US-Notenbank genau unter die Lupe genommen werden. Jegliche Abschwung-Signale würden den Markt empfindlich treffen. Dazu könnte auch ein unerwarteter Anstieg der Öllagerdaten am Nachmittag zählen. Zudem steige mit dem anhaltenden Aufwärtstrend der Dividendenpapiere auch die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Hierzulande geht indes die Berichtssaison zum ersten Quartal weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) stand um 11.50 Uhr 0,1% höher bei 8'877,46 Punkten. Neues Jahreshoch markierte er bei 8'886 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,03% auf 1'419,77 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,04% auf 10'062,78 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren im Plus und im Minus.

Swisscom (+1,9%) können mit der Zahlenvorlage vom Morgen offenbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...