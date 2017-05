FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht zugelegt. Staatsanleihen anderer Euroländer verzeichneten meistens etwas stärkere Kursgewinne. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag auf 161,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,32 Prozent.

Händler begründeten die freundliche Tendenz am Rentenmarkt mit der überwiegend trüberen Börsenstimmung. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren sei deshalb gestiegen. Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum konnten dem Handel kaum Impulse verleihen, sie fielen aber solide aus. Das Statistikamt Eurostat meldete für das erste Quartal ein Wachstum von 0,5 Prozent zum Vorquartal. Dies entsprach sowohl den Markterwartungen als auch dem Wachstumstempo im Schlussquartal 2016. "Euroland wächst auf einem breiten Fundament", kommentierte Analyst Christian Melzer von der Dekabank.

Im weiteren Handelsverlauf stehen zum einen Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Veröffentlicht werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und aus dem großen Dienstleistungssektor. Am Abend gibt dann die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Fachleute erwarten zwar keine Fortsetzung der geldpolitischen Wende. Mit Spannung blicken sie aber darauf, ob sich in der Erklärung zum Zinsentscheid Hinweise auf eine Zinsanhebung in naher Zukunft finden./bgf/jkr/fbr

