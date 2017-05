210 Prozent in einem Jahr - AMD war seit 2016 Anlegerliebling. Nach den jüngsten Zahlen aber folgt ein Kurseinbruch. Dabei waren die Zahlen doch nicht so schlecht oder, Vivien Sparenberg von Vontobel? Der Kursanstieg regulierter aus der Hoffnung auf Umsatzpotential der neuen Ryzen-Chips, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Diese Hoffnung habe sich noch nicht erfüllt, wie die jüngsten Zahlen belegen. Der Wettbewerb mit Intel gehe da in eine neue Runde, denn auch der Konkurrent habe leistungsstärkere Chips in petto, habe aber auch mit Margenrückgang zu kämpfen. Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit bei AMD?