Bern (ots) - Der Swiss Investment Fund for Emerging Markets

(SIFEM), die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes, hat

ihr Portfolio 2016 weiter ausgebaut. USD 91,9 Millionen wurden in

neun Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern investiert. Ein

Schwerpunkt lag dabei auf Investitionen in den am wenigsten

entwickelten Ländern und auf Projekte im Bereich erneuerbare

Energien. Zum zweiten Mal in Folge konnte ein positives

Betriebsergebnis erzielt werden.



SIFEM fördert ein langfristiges und nachhaltiges

Wirtschaftswachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern. Durch ihre

Investitionen in KMU sowie schnell wachsende Unternehmen hilft sie,

sichere und formelle Arbeitsplätze zu schaffen und die Armut zu

reduzieren. Aktuell befinden sich im Investitionsportfolio von SIFEM

488 Unternehmen in 72 Ländern.



Für 2016 konnte SIFEM ein positives Betriebsergebnis von CHF 5,9

Millionen ausweisen. Der Reingewinn beträgt CHF 7,7 Millionen. Damit

hat SIFEM die finanziellen Erwartungen des Bundesrates erfüllt.



Bundesrat Schneider-Ammann sagte anlässlich seines Besuches an der

Generalversammlung über den Geschäftsverlauf: «Ich freue mich über

das positive Finanzergebnis, weil mit dem Gewinn neue Projekte

unterstützt werden können. SIFEM ist ein unerlässlicher Bestandteil

der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Sie trägt dazu bei,

zentrale Ziele der Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit

2017-2020 im Rahmen der Investitionsförderung und in Ergänzung zu den

Massnahmen der klassischen Entwicklungszusammenarbeit auf wirksame

und kosteneffiziente Weise zu erreichen.»



Die Generalversammlung genehmigte am 3. Mai 2017 den Jahresbericht

und die revidierte Jahresrechnung 2016. Im Rahmen der

Gesamterneuerungswahl des SIFEM-Verwaltungsrats wurden sechs

bisherige Mitglieder für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren

bestätigt. Frau Regine Aeppli, alt-Regierungsrätin aus dem Kanton

Zürich, wurde neu in das SIFEM-Führungsgremium gewählt.



Nach drei von vier Jahren der laufenden Strategieperiode

(2014-2017) ist SIFEM auf Kurs, um die meisten, wenn nicht alle ihre

Entwicklungs- und Finanzziele zu erreichen. Einen ausführlichen

Einblick in die Jahreszahlen der SIFEM AG vermittelt der

Geschäftsbericht 2016. Der separate Jahresbericht beleuchtet die

operative Tätigkeit. Beide Berichte können unter www.sifem.ch

eingesehen werden.



