Die digitalen Angebote lokaler Verkehrsbetriebe sind oft wenig funktional. Darum will Daimler die Technologie der Mobilitätsmarke Moovel nun auch Verkehrsbetrieben anbieten - und damit die Zahl der Kunden steigern.

Kundenbewertungen im Internet können mitunter grausam sein. Doch die App des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) trifft es besonders hart. "Es fehlt einfach an allem, um eine gute Übersicht über verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zu bekommen", schimpft ein Nutzer: "Meiner Meinung nach einer Stadt wie Karlsruhe nicht würdig!". Insgesamt kommt die App bei iTunes auf gerade einmal 1,5 von 5 Sternen - ein vernichtendes Urteil.

Es ist nicht so, als wäre Karlsruhe mit diesem Problem alleine. Oft hinken die Apps der öffentlichen Verkehrsbetriebe im Vergleich mit internationalen Mobilitätsdiensten wie Uber oder Lyft technisch hinterher. Die Entwicklung digitaler Angebote verschlingt bei den Unternehmen viel Geld - zusätzlich müssen die Dienste permanent auf dem neusten Stand gehalten werden. Auch deswegen gleichen die digitalen Angebote für den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland einem Flickenteppich.

In Karlsruhe geht man nun neue Wege. Die Daimler-Tochter Moovel hat für die Karlsruher die neue App "KVV.mobil" an Start gebracht, die auf der Technologie der Schwaben aufsetzt, sich optisch aber am Design der Verkehrsbetriebe orientiert.

Über die App können KVV-Kunden nun die beste Verbindung suchen und direkt über das Smartphone bezahlen. In Echtzeit werden Nutzer über Verspätungen und Fahrplanänderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...