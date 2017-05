Die letzten Jahre waren an den Kapitalmärkten beileibe keine einfachen. Die Politik wurde in ungeübte Handels- und Entscheidungsmuster geworfen, die sehr oft deren Schwächen schonungslos enttarnte. Die Volkswirtschaften sahen sich den daraus folgenden Auswirkungen teilweise schutzlos ausgeliefert. Die Wähler(innen) reagierten mit Oberflächlichkeit oder Skepsis. Die Unternehmen suchten Schutz in Nischen oder der Globalisierung. Alles in Bewegung, alles auf der Suche nach Sicherheit. Nun, es scheint so, als ob wir uns diesem Ziel inzwischen sichtbarer annähern. Die Kapitalmärkte sind, für Viele unerkannt, ein gutes Stück dieses Weges bereits gegangen. Der Druck, innerhalb der wachsenden politischen Unsicherheit bei Kräften zu bleiben, war...

