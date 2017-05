BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) erwartet großen Zulauf bei ihrem geplanten Jobprogramm für Langzeitarbeitslose. Sie rechne damit, "dass der Bedarf und die Nachfrage danach sehr hoch sind", sagte Nahles am Mittwoch in Berlin. Die Ministerin bekräftigte, dass sie im Fall eines Siegs bei der Bundestagswahl ein Programm auflegen wolle, um Langzeitarbeitslose mit hohen Lohnzuschüssen wieder in Arbeit zu bringen. Das Konzept hatte sie Ende März vorgestellt.

Zunächst sollten 100 000 Menschen davon profitieren. Sie sollen acht Jahre oder länger Leistungen bezogen haben müssen. Anfangs soll der Staat die Lohnkosten für gemeinnützige Einrichtungen und Unternehmen voll tragen. Dann soll die Förderung abgeschmolzen werden, sie soll maximal fünf Jahre andauern. Die Bundesagentur für Arbeit soll die Betroffenen auch intensiv coachen.

Im Ringen mit der Union um ihren Gesetzentwurf für eine befristete Teilzeitarbeit mit Rückkehrrecht in Vollzeit sieht Nahles Bewegung. "Es wird weiter verhandelt", sagte sie. "Wir werden versuchen, den gordischen Knoten zu durchhauen." Bis Mitte Mai sei Zeit für eine Einigung. Andernfalls scheitert das Gesetz wegen der endenden Wahlperiode.

Über die neuen Arbeitsmarktzahlen zeigte Nahles sich erfreut. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist auf Rekord-Niveau und hat noch einmal zugelegt." Es gebe weiter mehr als eine Million offene Stellen./bw/DP/jha

