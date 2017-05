Bonn (ots) -



Über 60 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt suchen ab Anfang September Gasteltern für fünf oder zehn Monate. Die Jungen und Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahre kommen u.a. aus Australien, Brasilien, Thailand und den USA. Sie wollen das Leben und den Alltag in Deutschland kennenlernen und hier zur Schule gehen.



"Setzen Sie ein starkes Zeichen für Weltoffenheit in einer Zeit, in der sich Staaten immer mehr abschotten!" ermuntert Barbara Seyfert-Joiner, Programm-Leiterin bei der Austauschorganisation Stepin, Bonn. Der persönliche Gewinn sei riesig: "Nicht selten bekommen Gastfamilien dabei selbst einen veränderten Blick auf die eigene Heimat geschenkt - oder gar eine Freundschaft, die den Aufenthalt weit überdauert."



Die deutsche Austauschorganisation Stepin übernimmt die gesamte Betreuung der Gastschüler und steht dabei in engem Kontakt mit den Eltern und Partnern vor Ort. Wichtig: Den Familien, die Kost und Logis gewähren, entstehen keine weiteren Kosten. Als kleinen Ausgleich für entstandene Aufwendungen erhalten sie eine monatliche Pauschale in Höhe von 50 Euro.



"Gasteltern sollten neugierig und offen für Neues sein!" weiß Seyfert-Joiner. Dagegen spielten der Wohnort oder gar sozialer Status und Einkommen keine entscheidende Rolle: "Die Kids aus aller Welt wollen in eine ganz normale deutsche Familie - mit allen Rechten und Pflichten." Die meisten seien es gewöhnt, dass Eltern arbeiten: "Sie brauchen keine Betreuung rund um die Uhr."



Alle Infos gibt es unter www.stepin.de/gastfamilie-werden. Um planen zu können, bittet die Austauschorganisation, bis spätestens Mitte Juli mit Programmleiterin Barbara Seyfert-Joiner (Tel. +49 228 95695-41; E-Mail: incoming@stepin.de) Kontakt aufzunehmen.



Pressekontakt: Stepin GmbH (Student Travel & Education Programmes International) Beethovenallee 21, 53173 Bonn Ansprechpartnerin: Ines Arnold Tel. 0228-95695-64 E-Mail: ines.arnold@stepin.de Internet: www.stepin.de