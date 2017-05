Das Bild bei der Commerzbank hat sich schlagartig aufgehellt: "Wir sind gut in das neue Jahr gestartet. Die Ergebnisse sind ordentlich ausgefallen. Insofern bin ich recht zufrieden", sagte Konzernchef Martin Zielke am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Frankfurt. Die Zahlen für das erste Quartal 2017 will die Bank am nächsten Dienstag (9.5.) veröffentlichen. Analysten erwarten...

