Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der B20-Gipfel in Berlin ist mit einem umfangreichen Empfehlungskatalog an die 20 führenden Industrienationen zu Ende gegangen. Vor allem die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) nimmt einen breiten Raum in den insgesamt 20 Empfehlungen ein, die mit Blick auf den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg verabschiedet wurden. So sollen unter anderem die Belange von KMU in Zukunft besser bei Handelsabkommen berücksichtigt werden. DIHK-Präsident Eric Schweitzer begrüßte es ausdrücklich, dass das Thema Mittelstand und Familienunternehmen Eingang in die Resolution der B20 gefunden habe.

Der B20-Summit (B für Business) als offizieller Dialogprozess der G20 mit der Wirtschaft fordert neben einer stärkeren Beteiligung von KMU am Handel auch, die digitalen Kapazitäten und Fähigkeiten von KMU aufzubauen. "Die G20-Mitglieder sollten KMU den Zugang zur digitalen Wirtschaft erleichtern, indem sie die digitale Infrastruktur außerhalb von Industriezentren stärken, den Aufbau von Kapazitäten für KMU intensivieren und einen stärkeren Wissensaustausch ermöglichen", heißt es in der Resolution.

BDA: Mehr Wohlstand durch Digitalisierung

BDA-Chef Ingo Kramer widersprach in diesem Zusammenhang vehement der These, die Digitalisierung werde massenhaft Jobs kosten. "Jede technische Revolution hat den weltweiten Wohlstand massiv gesteigert", sagte er. Dies werde auch durch die Digitalisierung geschehen. Die Aufgabe auch der Wirtschaft sein es nun, offen darauf zuzugehen. "Angsthasentum und Angst machen" seien hingegen nicht gefragt, meinte Kramer.

BDI-Präsident Dieter Kempf setzte sich dafür ein, der Welthandelsorganisation WTO ein Mandat für das Thema Digitaler Handel zu geben. Für diesen Bereich brauche es endlich einen internationalen regulatorischen Rahmen. Ein solches Rahmenwerk könne dann auch "eine enorme Chance für kleine und mittelständische Unternehmen in der Welt bieten".

Der B20 widmete auch noch der besseren Finanzierung für KMU eine eigene Empfehlung. "Die G20-Mitglieder sollten die Umsetzung der Hochrangigen Prinzipien der G20/OECD zur Finanzierung von KMU, des Aktionsplans der G20 zur Finanzierung von KMU und der Hochrangigen Prinzipien der G20 zu digitaler finanzieller Teilhabe sicherstellen, insbesondere durch die Stärkung der Finanzmarktinfrastruktur und Ausweitung des Zugangs zu diversifizierten Finanzinstrumenten", heißt es in der Resolution. Bei der Umsetzung hapert es hier offenbar, denn erste Maßnahmen wurden bereits beim G20-Gipfel in Antalya im Jahr 2015 verabredet.

In der B20-Gruppe erarbeiten Wirtschaftsvertreter aus der G20 gemeinsame Empfehlungen und themenspezifische Handlungsvorschläge, welche die Bandbreite der G20-Agenda abdecken. Zudem finden B20-Veranstaltungen sowie ein Austausch mit Regierungen und anderen Stakeholdern des G20-Prozesses statt. Wie die - in diesem Jahr deutsche - G20-Präsidentschaft ist auch die B20-Präsidentschaft ein ganzjähriges Projekt. Die deutsche B20 hat eigenen Angaben zufolge mehr als 700 Mitglieder aus allen G20-Ländern.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2017 07:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.