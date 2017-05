Köln (ots) -



Mit Vollgas gegen die Wand. Immer und immer wieder. Ein Crashtest-Dummy möchte aus seinem eintönigen Leben ausbrechen. Er wagt sich dank des ACV Mobilitätsschutz aufs Fahrrad - und erlebt so ein Stück Freiheit.



Die neue Onlinekampagne des ACV Automobil-Club Verkehr platziert mit einem 120-sekündigen Videoclip das Fahrradfahren in einem automobilen Kontext und überrascht mit Ungesehenem: Ein animierter Crashtest-Dummy, der auf dem Fahrrad die Welt entdeckt.



Der ACV Mobilitätsschutz als Botschaft



Die Kampagne unterstreicht den umfassenden ACV Mobilitätsschutz, denn die Leistungen des Kölner Automobilclubs rund um Pannen- und Unfallhilfe gelten auch für Fahrradfahrer. Beim ACV steht die Mobilität des Mitglieds im Mittelpunkt, egal mit welchem Verkehrsmittel es unterwegs ist, ob beim Pendeln auf dem Weg zur Arbeit, beim Familienausflug oder auf Reisen.



"Die Leistungserweiterung um die Pannenhilfe für Fahrradfahrer ist für den ACV die logische Konsequenz. Denn so gut wie jeder Autofahrer ist auch Fahrradfahrer, die Kombination von Verkehrsmitteln ist heute Teil der Alltagsmobilität", sagt Helen Pichler, Leiterin Marketing beim ACV. Seit Herbst 2016 integriert der ACV als einziger Automobilclub den Fahrradschutzbrief kostenlos in alle Mitgliedschaften.



Emotionaler Videoclip als Aufhänger



Ein Crashtest-Dummy, der vornehmlich mit Pannen und Unfällen in Autos konfrontiert wird, lernt Fahrradfahren und gewinnt durch den Schutz, den der ACV ihm bietet, ein Stück Freiheit. "Ein Crashtest-Dummy steht für Verkehrsunfälle und dafür, Grenzen zu testen. Der Clip spielt mit dieser Assoziation und überrascht mit einer konträren Auflösung", so Pichler weiter. Der Clip ist für die Online-Ausspielung konzipiert und transportiert die Botschaft "Lass dich nicht aufhalten. Mit dem ACV Mobilitätsschutz immer sicher unterwegs."



Die Kreation der Kampagne rund um den 120-sekündigen Onlinefilm stammt von der Kölner Digitalagentur Dunckelfeld, produziert wurde der Clip von Lovestone Film unter der Regie von Josh Patrick Dawson.



Mehr über die Kampagne: www.acv.de



