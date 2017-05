Palma de Mallorca (ots) - Mallorca boomt. Im März dieses Jahres waren bereits die Parkhäuser innerhalb der Woche in Palma komplett voll. Ähnlich sieht es im Bereich der Langzeitmiete oder Ferienvermietung aus. Wer jetzt im Mai kommt, kommt meist zu spät oder muss mit hohen Preisen rechnen. Gleiches spielt sich im Bereich der Immobilienpreise ab. Palma ist in. Es gibt genügend ausländisches Kapital und spanische Käufer entdecken ebenfalls die Sonneninsel für sich.



Besonders Trendviertel wie Santa Catalina oder annähernde Bezirke sind groß im Trend bei ausländischen Investoren. Was zu Beginn als Feriendomizil oder für den Wiederverkauf erworben wurde wird jetzt auch erworben als Investment für die Langzeitvermietung. Wohnraum in Palma, oder besser schöner Wohnraum in schöner Lage ist knapp und teuer. Im Vergleich zu Europas Metropolen lassen sich hier Mietrenditen von sechs bis über zehn Prozent erzielen, was weiteres Kapital und Investoren anzieht.



Eine Vielzahl von Immobilienagenturen kümmert sich aufgrund des starken Immobilienmarktes lediglich nur noch um den Verkauf von Objekten.



Maximilian Ostermann, Inhaber von Living Balear (www.livingbalear.com) und seine Kollegen setzen weiterhin auch auf Langzeitvermietung neben dem Verkauf und sind hier im Bereich Palma sowie im Südwesten erfolgreich unterwegs. Ob Ein- bis Zweizimmerwohnung in Palma oder Traumvilla in Costa d'en Blanes Living Balear hat oftmals Immobilien exklusiv in der Betreuung, die selbst die großen Wettbewerber nicht haben. "Objekte zu haben, die nicht jeder in der Vermarktung hat, macht den gewissen Unterschied im Verkauf als auch in der Vermietung. Investoren oder Eigentümer die aus Renditegesichtspunkten hier erwerben, benötigen auch im Bereich Vermietung Support.", so Maximilian Ostermann.



Der Service im Bereich der Langzeitvermietung geht sogar so weit, dass Living Balear auf Mieterseite unterstützt mit Beantragung einer Registriernummer (NIE) auf der Sonneninsel bis hin zur Stromummeldung oder dem Internetanschluss.



"Die Erfahrung zeigt das Kunden, die mit uns gemietet haben uns treu bleiben, erneut mit uns mieten oder sogar später kaufen. Die Langzeitvermietung ist jedoch auch aufwendig und der Markt bewegt sich sehr schnell. Teilweise mieten Kunden per Internet, was vor ein oder zwei Jahren nicht denkbar war" so Maximilian Ostermann weiter.



Über Living Balear:



Living Balear ist eine inhabergeführte Immobilienagentur auf Mallorca. Living Balear ist im Bereich der Langzeitvermietung als auch im Immobilienverkauf tätig. Gerne unterstützt Herr Maximilian Ostermann und sein Team Eigentümer beim Verkauf als auch Kaufinteressenten oder Investoren beim Erwerb ihrer Traumimmobilie oder Renditeobjektes.



