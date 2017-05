Darmstadt (ots) -



Aufstand der Kinder "Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst mich einfach Kind sein!" So lautet der gewagte Titel des neuen Erziehungsratgebers von Autor und Erziehungscoach Dantse Dantse aus dem Hause indayi edition. Er wirft kritische und motivierende Blicke auf die Frage, warum Kinder immer unglücklicher werden und warum und wie der Egoismus der Eltern das Glück ihrer Kinder sabotiert. Eine hilfreiche Mischung aus afrikanischer und europäischer Erziehung, damit Kinder - und ihre Eltern - glücklich werden.



Kinder, die unglücklich sind, sind nicht unglücklich gezeugt und geboren. Eltern sind diejenigen, die sie zum großen Teil - oft ausgerechnet aus Liebe - zum Unglücklichsein programmiert haben. Sie hypnotisieren ihre Kinder negativ und diese "Software" wird oft bereits in der Schwangerschaft "installiert".



Kinder werden heute immer schwächer, antriebsloser, ängstlicher, anfälliger, unfähiger, tyrannischer, aggressiver, überforderter, depressiver und vor allem unglücklicher und ihre Eltern auch. Erfolgsautor Dantse Dantse benennt schonungslos Problemursachen und Erziehungsfehler. Viele davon sind neu und öffnen Eltern die Augen, welche Fehler sie machen, ohne zu wissen, dass es ihren Kindern schadet. Er zeigt, wie Eltern ihren Kindern die lebensnotwendige Energie rauben, Kinder nicht Kinder sein lassen und aus lauter Liebe zu Energievampiren werden. Dantse Dantse hilft mit seinen neuartigen Ansätzen und bisher unbekannten Erklärungen Eltern, sich selber besser zu verstehen und zu erkennen, wo Schwierigkeiten herkommen: Aus der eigenen Erziehung , einem falschen Erziehungsstil der Eltern, Überforderung und Versagensängsten der Kinder, negativen externen Einflüssen, Mangel an Glauben, der Vermittlung falscher Werte und Normen und aus vielen weiteren Aspekten. Das Buch erklärt detailliert, wie Eltern ihre Kinder zum Krankwerden, zur Unselbständigkeit, zu Konsum, zu negativem Denken und negativer Haltung, zu Burnout-Anfälligkeit, zu Perfektionsdrang und zu einer Angst-, Sorgen- und Jammer-Mentalität erziehen. Auch bewusste und unbewusste, subtile sexuelle Belästigung trägt dazu bei, dass Kinder unglückliche Erwachsene werden.



Eine glückliche und entspannte Erziehung unserer Kinder fängt mit der Erziehung der Eltern an, denn unglückliche Eltern erziehen unglückliche Kinder. Pointiert zeigt Dantse Dantse auch, dass die Erziehung eines Kindes mit der Erziehung der Eltern anfängt. Dieses Buch erzieht auch die Eltern. Es bietet ihnen die Gelegenheit, sich mit ihrer eigenen Kindheit auseinanderzusetzen und zu erkennen, wie diese sich auf ihren Erziehungsstil heute auswirkt. Es hilft Eltern, die unglücklich sind, zu erkennen, dass die Ursache vieler ihrer Probleme in ihrer eigenen Erziehung und Kindheit liegt. Das Buch zeigt ihnen, dass sie sich nicht mehr damit belasten, sich niedermachen und sich unfähig fühlen müssen, da sie zwar die Verantwortung für ihr Leben tragen, aber nicht schuld an den Problemen sind. Denn viele dieser Probleme haben ihren Ursprung in der Zeit als sie Kinder waren und ihren Eltern urvertrauten - sie konnten sich nicht dagegen wehren. Allein diese Erkenntnis befreit und entlastet. Sie hilft, die gleichen Fehler nicht bei den eigenen Kindern zu wiederholen.



Das Buch wird abgerundet mit vielen Beiträgen und Erfahrungsberichten von Kindern und Eltern und beindruckenden Geschichten des Autors über seine eigene, sehr spannende Kindheit in einer polygamen Familie, in der sein Vater mit drei Frauen mehr als 30 Kinder hatte und alle unter einem Dach lebten.



Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes. Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare. Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben! Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.



Bibliographische Angaben "Aufstand der Kinder: "Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst mich endlich Kind sein" Erziehungsratgeber: Warum werden unsere Kinder immer unglücklicher?" indayi edition2016 472 Seiten, Softcover 29,99EUR (D), 30,90EUR (AT) ISBN: 978-3-946551-00-3 Auch als eBook erhältlich



