FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wandel des Autozulieferers Schaeffler hin zu einem Anbieter von Lösungen für Elektroautos dürfte nach Einschätzung des Bankhauses Metzler "sehr teuer" und "schwierig" werden. Neben dem Branchenkollegen ElringKlinger sei Schaeffler derjenige Zulieferer, der am stärksten auf herkömmliche Antriebsstränge ausgerichtet sei, schrieb Analyst Jürgen Pieper in einer Studie am Mittwoch und rät nun zum Verkauf der Aktie. Das Kursziel von 13,50 Euro behielt er zugleich bei und sieht damit aktuell ein Risiko von etwas mehr als 11 Prozent.

Pieper kappte seine Ergebnisschätzungen für Schaeffler von 2017 bis 2019 und verwies auch auf die gesunkene Zuversicht des MDax -Konzerns. Das Unternehmen sei für das laufende Jahr vorsichtig geworden und rechne mit Margenschwund in seiner Kernsparte Automotive. In der problembehafteten Sparte Industrie erwartet Schaeffler zudem keine Erholung vor 2018.

Bei der Vorlage der Quartalszahlen am 11. Mai rechnet Pieper indes mit guten Resultaten. Der Konzernumsatz im ersten Viertel 2017 sollte im Jahresvergleich um solide 5 Prozent gewachsen sein, die Profitabilität dürfte sich ebenfalls eher verbessert haben. "Wie andere Autozulieferer auch dürfte Schaeffler von einem sehr robusten Marktumfeld profitiert haben", schrieb er. Zugleich schränkte der Experte jedoch ein: "Aber die Zahlen zum ersten Quartal könnten in die Irre führen, vor allem bei Schaeffler, dessen erstes Quartal auch das beste in diesem Jahr sein dürfte."

Steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie ein allmählich schwächelnder Automarkt dürfte im Jahresverlauf erheblich auf die Margen des Unternehmens aus Herzogenaurach drücken. Die durchschnittliche Markterwartung für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von 12,7 Prozent im laufenden Jahr könnte zu optimistisch sein.

Eingestuft mit "Sell" erwartet das Bankhaus Metzler, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten sinken wird./ck/mis/stb

Analysierendes Institut Metzler Capital Markets.

ISIN DE000SHA0159

AXC0163 2017-05-03/13:56