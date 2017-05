Mainz (ots) -



Wer die Supermärkte von Rewe und Edeka besucht, betritt eine besondere Welt. Die beiden Konzerne präsentieren sich als die Experten im Lebensmitteleinzelhandel. Ihre Märkte haben die Branche in Deutschland geprägt. Doch wie behandeln die Unternehmen ihre Mitarbeitenden? In seiner Reportage-Reihe "betrifft" zieht das SWR Fernsehen am Mittwoch, 10. Mai, ab 20:15 Uhr einen Vergleich unter dem Titel "Rewe & Edeka - Gute Geschäfte, faire Löhne?".



"Wir lieben Lebensmittel" oder "Dein Markt": Die Werbesprüche sollen das Konzept vermitteln. Aber wie gehen die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Werden sie genauso geliebt wie die Produkte, die sie verkaufen? Stehen sie ebenso im Mittelpunkt wie die Kunden? Seit Jahren fahren die Konzerne ein besonderes Konzept, nämlich zunehmend Filialen aus der Konzernstruktur auszugliedern und unter der jeweiligen Marke von einem Kaufmann als Eigentümer führen zu lassen. Die Konsequenz: Diese Märkte unterliegen nicht mehr der Tarifbindung, die Beschäftigten bekommen immer weniger Geld. Oftmals arbeiten sie nur zum Mindestlohn.



Soziale Talfahrt zu beobachten



SWR-Filmemacher Edgar Verheyen hat bundesweit recherchiert und mit vielen Beschäftigten gesprochen. Sein Fazit: Im Lebensmitteleinzelhandel hat eine soziale Talfahrt begonnen, die noch nicht zu Ende ist.



