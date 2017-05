Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wachstum in der Eurozone bleibt auf Kurs

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat im ersten Quartal das Tempo aus dem Schlussvierteljahr 2016 beibehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Januar und März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs auf diesem Niveau vorausgesagt. Zugleich revidierte Eurostat die Rate für das vierte Quartal 2016 auf 0,5 von bislang 0,4 Prozent nach oben. Im Jahresvergleich lag das BIP im ersten Quartal um 1,7 Prozent höher. Das entsprach exakt den Prognosen von Volkswirten. Auch für die letzten drei Monate 2016 haben die Statistiker den Wert nach oben korrigiert, auf 1,8 von bislang 1,7 Prozent.

Barnier: EU-Finanzforderung an London "keine Bestrafung"

Die EU besteht auf ihrer Forderung, dass Großbritannien beim EU-Austritt alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen muss. "Das ist keine Bestrafung", sagte der Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier. London habe als EU-Mitglied Ausgaben zugestimmt, die es erfüllen müsse. Schätzungen der Forderung an London lagen zuletzt zwischen 40 und 100 Milliarden Euro. Barnier wollte sich nicht zu einer Summe äußern. Die Kommission legte am Mittwoch einen Vorschlag für das Verhandlungsmandat für die Brexit-Gespräche vor, die im Juni nach den vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien beginnen sollen. Es sieht zweistufige Verhandlungen vor: Erst wenn wichtige Austrittsfragen wie die Finanzverpflichtungen und die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien weitgehend geklärt sind, will die EU mit London über die künftigen Beziehungen und insbesondere über ein Handelsabkommen sprechen.

Arbeitslosenzahl sinkt auch im April deutlicher als erwartet

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im April erneut günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl um 93.000 Personen. Damit sind nun 2,569 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Im März war die Zahl der Arbeitslosen bereits um 100.000 Personen zurückgegangen.

Aufträge im Maschinenbau gesunken, aber Schub aus Eurozone

Die Auftragseingänge im deutschen Maschinen- und Anlagenbau sind im März insgesamt um 4 Prozent gesunken. Allerdings war der Orderzugang im Vorjahresmonat aufgrund von Großaufträgen besonders stark, wie der Branchenverband VDMA betonte. Dies machte sich in einem um 16 Prozent niedrigeren Auftragseingang aus Ländern außerhalb der Eurozone bemerkbar. Sehr kräftig weitete sich dagegen das Geschäft im Inland (plus 10 Prozent) und in der Eurozone (plus 19 Prozent) aus. Für das erste Quartal 2017 steht trotz der hohen Vergleichsbasis ein Plus von real 1 Prozent in den Auftragsbüchern.

B20-Gipfel in Berlin setzt sich für Stärkung von KMU ein

Der B20-Gipfel in Berlin ist mit einem umfangreichen Empfehlungskatalog an die 20 führenden Industrienationen zu Ende gegangen. Vor allem die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) nimmt einen breiten Raum in den insgesamt 20 Empfehlungen ein, die mit Blick auf den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg verabschiedet wurden. So sollen unter anderem die Belange von KMU in Zukunft besser bei Handelsabkommen berücksichtigt werden. DIHK-Präsident Eric Schweitzer begrüßte es ausdrücklich, dass das Thema Mittelstand und Familienunternehmen Eingang in die Resolution der B20 gefunden habe.

US-Senat bestätigt Jay Clayton als neuen Chef der Börsenaufsicht

Der US-Senat hat den Wirtschaftsjuristen Jay Clayton als neuen Präsidenten der Börsenaufsicht SEC bestätigt. Die Senatoren stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 61 zu 37 Stimmen für den im Januar von US-Präsident Donald Trump nominierten Kandidaten, auch einige Demokraten schlossen sich also der republikanischen Mehrheit in der Parlamentskammer an. Clayton soll nach dem Willen Trumps den Finanzmarkt deregulieren.

Syrische Rebellen ziehen sich aus Friedensgesprächen in Astana zurück

Die syrischen Rebellen haben sich aus den Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana zurückgezogen. Grund seien die andauernden "heftigen Bombenangriffe auf Zivilisten", sagte ein Vertreter der Rebellen-Delegation am Mittwoch in Astana. Die Aufständischen würden so lange nicht an den Gesprächen teilnehmen, bis die Bombardements gestoppt würden.

