Das deutsche Model Toni Garrn hat als junges Mädchen nie von einer Model-Karriere geträumt: "Ich wusste, dass es der Traum vieler junger Frauen ist, aber ich habe vorher keinen Gedanken daran verschwendet", sagt Garrn dem "Zeitmagazin Hamburg". Sie sei auf einem Fanfest zur Fußball-WM 2006 in Hamburg entdeckt worden, habe aber "nie alles auf eine Karte gesetzt. Es war immer klar, dass ich Abitur machen wollte".

In New York hätten sie keine einstudierten Posen gewollt. "Wer ein 14- oder 15-jähriges Mädchen buchte, wollte auch ein Mädchen sehen. Und wenn ich stundenlang warten musste, habe ich mich einfach auf den Boden gelegt und geschlafen. Erst im Nachhinein habe ich begriffen, dass gerade dieses Natürliche und Unverstellte gut ankam."

Bei ihren Jobs in New York sei gut auf sie aufgepasst worden: "Ich durfte nicht mal allein auf die Straße, wenn ich nur einen Block weiter einen Termin hatte", erinnert sich die 24-Jährige. Als Schülerin in Hamburg und Model in New York habe sie "gelernt, zu multitasken": Sie habe sich im Flugzeug auf Prüfungen vorbereiten müssen oder sei während eines Jobs im Kopf Mathe-Aufgaben durchgegangen. Trotz der Anstrengung sei es für sie "vor allem aufregend" gewesen.