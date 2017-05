Bad Dürkheim (ots) -



Ab der Saison 2017 werden sämtliche Tourenwagen der DTM

markenübergreifend mit dem neuen ATS Schmiederad starten.



ATS, eine Marke der UNIWHEELS AG, wird damit Industriepartner der

Serie, sowie offizieller und exklusiver Felgenlieferant der DTM. Es

handelt sich hierbei um Aluminium-Schmiederäder in den Größen 12x18

für die Vorderachse und 13x18 für die Hinterachse, die für sämtliche

DTM-Fahrzeuge aller drei Hersteller völlig identisch sind. Die neuen

Aluminium-Schmiederäder werden aus einer hochfesten Sonderlegierung

hergestellt. Zusammen mit einem durch computerunterstützte

Simulationen optimierten, aber auch ästhetisch anspruchsvollem

Raddesign erfüllen die Räder auch extreme Anforderungen an Festigkeit

und Steifigkeit. Durch verschiedene Qualitätsprüfungen in einem sehr

komplexen Fertigungsprozess wird sichergestellt, dass alle Räder

innerhalb einer sehr engen Gewichtstoleranz im Grenzbereich des

vorgegebenen Mindestgewichts gefertigt werden, um die

Chancengleichheit aller Fahrzeuge zu gewährleisten. So liegt das

Mindestgewicht für die Vorderachse bei 9,5 Kilogramm pro Rad. Das

Mindestgewicht für die Hinterachse bei 10 Kilogramm pro Rad. Die

Lackierung der Räder ist schwarz-seidenmatt.



Dr. Thomas Buchholz, Vorstandsvorsitzender der UNIWHEELS AG: "Wir

sind sehr stolz darauf, ab 2017 neben der Formel 3 auch die DTM

exklusiv ausrüsten zu können. Durch unsere Aktivitäten im Motorsport

können wir das technische Knowhow von ATS und der gesamten UNIWHEELS

Gruppe hervorragend demonstrieren und unsere Marke in einem optimalen

Umfeld präsentieren."



Gerhard Berger, Vorstandsvorsitzender (CEO) der ITR, zeigt sich

ebenfalls erfreut über die neue Partnerschaft: "Mit dem UNIWHEELS

Konzern und seiner Marke ATS freuen wir uns auf einen Partner, der

über großes technisches Know-how und langjährige Erfahrung im

Motorsport und in der Entwicklung von Rädern für die internationalen

Automobilhersteller verfügt." Berger kennt ATS seit vielen Jahren,

fuhr 1984 sein erstes Formel 1 Rennen überhaupt auf einem ATS Formel

1 Rennwagen und begründete damit den Beginn seiner Formel 1 Karriere.



Die künftige Felge wurde von ATS exklusiv für die DTM entwickelt

und wird ausschließlich im Schmiedewerk in Fußgönheim produziert.

Somit garantiert man höchste Qualität und schnelle Reaktionszeiten.

Dr. Wolfgang Hiller, Vorstand Operations (COO) der UNIWHEELS AG: "In

unserer Schmiederad-Manufaktur in Fußgönheim produzieren wir neben

Motorsporträdern auch zahlreiche Prototypen für die internationale

Automobilindustrie, mit dem Fokus, neue Leichtbaukonzepte zur

Einsparung von Kohlendioxid und zur Steigerung der Performance zu

entwickeln."



Dieses Know-how ist komplett in die mehr als einjährige

Entwicklung des Rades, an dem über 20 Mitarbeiter aus verschiedenen

Konzernbereichen beteiligt waren mit eingeflossen. Dabei wurde das

Rad vor den Tests durch die Hersteller bereits im UNIWHEELS

Entwicklungszentrum in Lüdenscheid aufwändigen Kurz- und

Langzeittests unterzogen. Unter anderem wurden über eine Million

Lastwechsel simuliert, so wie es die Forderungen der drei in der DTM

vertretenen Hersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz vorsehen.



Alle Hersteller erhalten pro Fahrzeug eine Mindestmenge von 20

Satz Rädern für die kommende Saison. Die ATS Räder sind im Reglement

festgeschrieben/vorgeschrieben, das von der deutschen Sportbehörde

DMSB in Verbindung mit der ITR erstellt wurde.



Über ATS:



ATS ist die Premium-Marke der UNIWHEELS Gruppe - seit Jahrzehnten

eine der bekannten Leichtmetallräder-Marken für PKW und SUV in

Europa. ATS hat sich durch seine Formel-1-Aktivitäten in den 70er und

80er Jahren als Rennstall etabliert und kann auch heute als

Radausrüster zahlreiche Erfolge im Formel- und Tourenwagenrennsport

für sich verbuchen. Mit edlem Design und einer technischen

Fokussierung auf Performance- Optimierung nimmt ATS seit über 40

Jahren eine wichtige Rolle im europäischen Zubehörmarkt ein. Neben

einem breiten Produktportfolio für zahlreiche Anwendungen im Bereich

Economy runden zahlreiche Schmiede- und Flowforming-Räder das

Produktportfolio ab.



Über UNIWHEELS:



Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der marktführenden Hersteller von

Aluminiumrädern für PKW in Europa und weltweit einer der wenigen

Technologieführer in der Aluminiumradbranche.



UNIWHEELS ist der drittgrößte europäische OEM-Radzulieferer für

die Automobilindustrie sowie der marktführende Hersteller von

Leichtmetallrädern für den Zubehörmarkt (AM) in Europa. Bekannte

Konzernmarken sind ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO. Zurzeit verfügt die

Gruppe über vier Produktionswerke, von denen sich drei in Polen

(Stalowa Wola) und eins in Deutschland (Werdohl) befinden.



UNIWHEELS sieht sich als einer der führenden Partner der

Automobilindustrie für die bestmögliche Reduzierung von

CO2-Emissionen durch Gewichtseinsparung bei Leichtmetallrädern. Neben

gewichtsoptimierten Konstruktionsverfahren kommen hierbei vornehmlich

folgende Verfahren zum Einsatz: Flowforming, Lightforming, Undercut

sowie Schmiedefräsen.





