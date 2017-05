FMW-Redaktion

Wir hatten gestern zeitnah nach Veröffentlichung der Apple-Zahlen darüber berichtet, dass sowohl Umsatz als auch die iPhone-Verkäufe enttäuschten. Vor allem im zweitwichtgisten Markt für Apple, China (geater china), gingen die Umsätze um 14% zurück - das ist der fünfte Quartalsrückgang in Folge. Der Grund: in China gibt es immer mehr leistungsfähige Smartphones zu deutlich geringeren Preisen, mithin stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis der iPhones in China nicht.

Alles dreht sich bei Apple nur noch um das iPhone - die Umsätze des mit weitem Abstand folgenden zweitwichtigste Apple-Produkts, das iPad, gehen seit sage und schreibe 13 Quartalen kontinuierlich zurück. Zwar wächst Apple im Bereich Serviceleistungen ("services", darunter etwa der App Store) zweistellig - aber die Konkurrenz in diesen Bereichen ist sehr hoch (Netflix, Spotify, Samsung etc.), Apple ist hier in manchen Bereichen ein Nachzügler und wird niemals eine ähnliche Dominanz aufbauen können wie bei den iPhones.

Wie aber sieht die Zukuunft von Apple aus? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...