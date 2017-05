Allianz-Chef Oliver Bäte legt gute Zahlen vor und versucht auf dem Aktionärstreffen, die Belegschaft zu beruhigen. Nicht jedem Mitarbeiter gefällt sein Kurs. Doch die Investoren bestärken ihn in seinem harten Kurs.

Oliver Bäte weiß, was seine Anleger hören wollen. "Wenn man die tollen Zahlen der Allianz anschaut, könnte man leicht vergessen, wie schwierig das Umfeld ist", ruft der 52-Jährige Vorstandschef des Münchener Versicherungsriesens Allianz den rund 3.200 versammelten Aktionären auf der Hauptversammlung des Konzerns am Mittwoch in der Olympiahalle zu.

Es sind selbstbewusste Worte, aber Bäte kann sie sich leisten. Wirtschaftlich steht der Konzern gut da, wie der Rheinländer kurz vor dem Treffen mit der Vorlage der Quartalszahlen noch einmal unterstreicht. So startet Europas größter Versicherer Allianz trotz höherer Katastrophenschäden besser ins Jahr als gedacht.

Doch auch für die rund 140.000 Mitarbeiter hat der Mann mit der Hornbrille und der hellen Falsettstimme eine Botschaft. "Der Wandel geht nur mit den Mitarbeitern", ruft er den Aktionären zu. Die Beschäftigten würden "Großartiges" leisten. Aber natürlich würde sich manch einer Gedanken angesichts des angeschobenen Umbaus machen. Der Vorstand sei sich der Herausforderungen bewusst und unterstütze die Belegschaft dabei, "Teil des Wandels zu sein und diesen aktiv zu unterstützen". Denn der Konzern müsse sich anpassen, betont Bäte. Aber die Allianz agiere dabei aus einer Position der Stärke.

So lassen sich die Zahlen für das erste Quartal durchaus sehen. Der operative Gewinn stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als neun Prozent auf 2,9 Milliarden Euro - und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sackte zwar wegen Einmaleffekten um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ab, übertraf aber ebenfalls die Erwartungen.

Bäte erneuerte vor diesem Hintergrund die Jahresprognose. Für das laufende Jahr erwarte der Konzern weiter einen operativen Gewinn von 10,3 bis ...

