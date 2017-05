IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM Nutraceuticals ernennt Rob Gietl zum neuen CEO

Vancouver, B.C., 28. April 2017 - MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) (OTC:MYMMF), ein biopharmazeutisches Unternehmen der wachsenden globalen Cannabis-Branche, freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass der Vorstand sich einstimmig dafür entschieden hat, Rob Gietl zum neuen Geschäftsführer zu ernennen.

Herr Gietl ist bestens dafür bekannt, Unternehmen zu exponentiellem Wachstum zu führen, wie er es beispielsweise beim Ausbau des Franchise-Netzes von Dominos Pizza an der Westküste unter Beweis gestellt hat, wo durch seinen Einfluss das Jahresgeschäft bis zu einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 300 % kontinuierlich anstieg.

Herr Gietl ist eine gestandene Führungspersönlichkeit im Bereich Unternehmensentwicklung und operatives Geschäft und kann auf eine facettenreichen Vorgeschichte im Änderungsmanagement auf allen Gebieten der Konzeptentwicklung, Marken-Neupositionierung, Marktdurchdringung, Budgetverantwortung und effizienten Umsetzung von Business-Plänen zurückblicken. Er hat die Effektivität von Unternehmen in einer Reihe von Sektoren und Bedingungen in ganz Kanada gesteigert, ohne dabei jemals die Zielsetzungen und Werte der Interessengruppen aus dem Blick zu verlieren. Herr Gietl war bis vor kurzem als Leiter für Unternehmensentwicklung für NRI Global Inc. tätig, wo er für millionenschwere industrielle Akquisitionen, Umweltsanierung and globale Verkäufe von wiederverwendbaren Vermögenswerten und Rohstoffen verantwortlich war. Durch sein Geschick bei Verhandlungen und strategischer Planung war er in der Lage, Partnerschaften anzustoßen, die das Wachstum beschleunigen und Synergien bei der Umsetzung erleichtern.

MYM freut sich außerordentlich, Herrn Gietl nun in seinem Team begrüßen zu dürfen und ist überzeugt, dass sein umfangreicher Erfahrungsschatz in Sachen allgemeine Geschäftsführung, Marketing und Innovation zur strahlenden Zukunft des Unternehmens beitragen wird. Herr Gietl wird die Aufgabe übernehmen, das Angebot neuer Produkte zu verbreitern und neue Vertriebsteams in den USA, Kanada und weltweit aufzubauen.

Seine Aussage dazu: Ich finde es aufregend, zu diesem dynamischen Unternehmen zu stoßen, das nur kurz davor steht, fantastische Wegmarken in dieser schnell aufstrebenden Branche zu erreichen. In nächster Zeit werden wir unser Hauptaugenmerk auf den Ausbau der Anbaustätten in Quebec richten und das Vertriebsnetzwerk für unsere Produktlinie HempMed in Kanada, den USA und anderen Ländern weltweit ausbauen. Wir haben auch viele neue spannende Projekte geplant, die sich unter anderem mit CBD-Produkten, CBD-Getränken und Nebenprodukten für den Marihuana-Markt befassen.

Herr Gietl fügte hinzu, Ich sehe es als meine Aufgabe, das Unternehmen durch aggressives Wachstum, Biodynamik, Akquisitionen, zusätzliche Produktlinien und neue Märkte an die Spitze dieser Branche zu führen, damit unsere Kunden und Aktionäre profitieren.

Herr Gietl übernimmt diese Funktion von dem derzeitigen CEO, Herrn John Fiteni, der von nun an als Leiter des Bereichs Produktionsabläufe und Produktentwicklung fungieren wird, für den er ein hohes Maß an Fachexpertise verfügt. Die Aktionäre dieses Unternehmens sind gut aufgehoben, kommentierte Jonathan Fiteni. Herr Gietl bringt Erfahrung, Leidenschaft und eine einzigartige Herangehensweise an dieses Geschäft mit, von dem unser Unternehmen nur profitieren kann. Dies stellt einen immensen Gewinn für unsere Anteilseigner dar, und ich freue mich darauf, mit Rob Hand in Hand an dem Erfolg eines wahrhaft großartigen Unternehmens zu arbeiten. Ich möchte meinem Team für seine Unterstützung in all diesen Jahren danken und freue mich darauf, mitzuerleben, wie MYM Nutraceuticals immer größer und besser wird. Nach dem vertraglichen Abschluss des Führungswechsels wird MYM Herrn Gietl als Antrittsbonus 500.000 Stammaktion übertragen. Das Unternehmen übergibt der Führungskraft auch 2.000.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien im Kapital des Unternehmens zu einem Preis von jeweils 0,20 US-Dollar. Diese Optionen müssen vierteljährlich über die Dauer dieser zwei Jahre laufenden Vereinbarung eingelöst werden.

MYM führt fortwährend Verhandlungen zur Übernahme ergänzender Geschäftstätigkeiten und Vermögenswerten in den Bereichen der Technologie, der Nutrazeutika und CBD-Nutrazeutika und befindet sich derzeit im Gespräch mit weiteren innovativen Unternehmen.

Über MYM MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM)(OTC:MYMMF)(FRA:OMY) ist ein an der kanadischen nationalen Börse notiertes Unternehmen, das sich primär auf die Entwicklung hochwertiger biodynamischer CBD- und Cannabis-Nahrungsergänzungsmittel und topischer Produkte konzentriert. MYM hat weiterhin ein starkes Interesse an der Entwicklung von Anlagen für die Intensivlandwirtschaft und anderen Technologien, mit denen MYM in der Lage ist, die Präsenz seiner Marke an den internationalen Märkten auszubauen. FÜR DAS BOARD: Chris Jackson Chris Jackson, Director MYM Nutraceuticals Inc. www.mymarijuana.ca

