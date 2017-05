Baden-Baden (ots) - Bei der Verleihung des Deutschen Medienpreises an Barack Obama in wenigen Wochen schaut die ganze Welt auf Baden-Baden. Wer hautnah dabei sein möchte, wenn der frühere US-Präsident am 25. Mai seine Auszeichnung in Empfang nimmt, kann bei United Charity eine Einladung für zwei Personen zu der exklusiven Preisverleihung ersteigern. Der Auktionserlös kommt zu 100 Prozent der Kinderkrebsklinik Freiburg zugute.



Auch Superstars wie Heidi Klum und Cristiano Ronaldo unterstützen auf www.unitedcharity.de bedürftige Kinder mit tollen Auktionen. So haben Fans von "Germany's Next Topmodel" die Chance, sich Tickets für die Finalshow zu sichern, während Anhänger des Fußball-Idols auf zwei von ihm signierte Real Madrid-Trikots bieten können.



Darüber hinaus finden sich bei Europas größtem Charity-Auktionsportal viele weitere Highlight-Auktionen, z.B. ein von Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua unterschriebener Box-Handschuh, VIP-Tickets für ein KISS-Konzert sowie ein Spielball des 1. FC Köln signiert von Angela Merkel.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,6 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



