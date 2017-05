Winterthur (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062045 -



Der Verwaltungsrat hat Frau Dr. Ursula Rüegsegger zur neuen CEO

der Sanacare AG gewählt. Frau Rüegsegger ist promovierte

Biochemikerin und verfügt über 15 Jahre nationale und internationale

Führungserfahrung in Strategieberatung und praktischer Umsetzung als

Geschäftsführerin. Zuletzt war sie Geschäftsführerin Schweiz des

Pharma- und Medizinproduktunternehmens Baxter und dabei

verantwortlich für ein breites Portfolio an Produkten und

Dienstleistungen für Schweizer Spitäler und chronischkranke Patienten

zu Hause. Forschungseinsätze in Basel und Kalifornien gehören zu

ihrer Laufbahn ebenso wie mehrjährige Projektleitungserfahrung bei

McKinsey&Co und in der Europaorganisation von Baxter. "Meine

persönliche Leidenschaft ist es, einen positiven Unterschied im Leben

von Menschen zu machen. Deshalb bin ich im Gesundheitswesen tätig,"

so Ursula Rüegsegger. Sie will die Tradition von Sanacare als

Pionierin neuer Versorgungskonzepte konsequent weiterführen und das

Unternehmen gleichzeitig als attraktive Arbeitgeberin für engagierte

Hausärztinnen und Hausärzte positionieren, um so eine optimale

medizinische Grundversorgung der Patientinnen und Patienten

nachhaltig sicherzustellen. Sie löst Athos Staub, der Sanacare seit

2011 geleitet hat, per 1. Mai 2017 ab. Der Verwaltungsrat dankt Athos

Staub für die erfolgreiche und weitsichtige Führung des Unternehmens

während mehr als sechs Jahren und wünscht Ursula Rüegsegger viel

Freude und Erfolg bei der neuen Aufgabe.



Sanacare, ein Joint Venture von Concordia und Sanitas, gehört mit

rund 270 Mitarbeitenden zu den führenden Managed Care-Organisationen

der Schweiz. Sie betreibt 13 Gruppenpraxen, in denen sie Patientinnen

und Patienten mit über 100 Ärztinnen und Ärzten eine umfassende und

qualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung bietet.



Originaltext: Sanacare AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062045

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062045.rss2



Kontakt:

Dr. Ursula Rüegsegger, CEO - ursula.ruegsegger@sanacare.ch

Nikolai Dittli, Präsident des Verwaltungsrates -

nikolai.dittli@concordia.ch