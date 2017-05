Frankfurt/Main (ots) - Am 28. Mai 2017 verwandelt das Fesatival4Family die Commerzbank-Arena in einen Freizeitpark mitten in Frankfurt. Familien aus der Region erwartet an diesem Tag Spiel, Spaß und Spannung mit neuen Highlights und Stargästen. hr3 Moderator Tobi Kämmerer begrüßt auf der Bühne in der Arena Sängerin Jamie-Lee Kriewitz, Sofie (Gewinnerin "The Voice Kids" 2017), Leontina (Gewinnerin KiKA Castingshow "Dein Song" 2016), KiKA logo! Moderatoren Jennifer Sieglar und Tim Schreder und viele mehr.



Mit Barbie, Hot Wheels, Baby Born und Pokémon sind viele Kinderhelden vor Ort. Bei einer großen Maskottchen-Parade präsentieren sich der größte Star Wars Kostüm Club der Welt (501st German Garrison) mit Darth Vader, Wookie und Co. sowie die ehrenamtliche Organisation The Frozensquad, in den Kostümen der Helden des Disney Films "Die Eiskönigin".



Bereits zum sechsten Mal wird das Familienspaß-Event auf dem heiligen Rasen und auf dem Gelände vor der Arena gefeiert. Mit weit mehr als 100 Mitmachaktionen und Ausstellern zählt es zu den größten Familienfesten Deutschlands. Gemeinsam mit regionalen und nationalen Partnern möchte das Festival4Family auf die Rechte der Kinder auf Freizeit und Spiel hinweisen.



Spielen und Toben können Kids und Erwachsene auch vor der Arena. Hier sind die Sportbühne und Mitmach-Aktionen von Vereinen angesiedelt. Auf der Kinder Theaterbühne wird das Galli Theater ein buntes Märchenprogramm gestalten.



Der 12. Trifels Kindermalwettbewerb steht unter dem Motto "Dein Held". Kinder zwischen vier und 14 Jahren können hier tolle Preise gewinnen.



Auch 2017 werden Spenden zugunsten der drei Charity Partner Bärenherz Stiftung, Frankfurter Kinderbüro und Stiftung Lesen gesammelt. Die Schirmherrschaft des Festivals übernehmen der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.festival4family.de oder auf der Festival4Family Facebook-Seite.



Pressekontakt: Björn Fritsch Trifels Verlag GmbH Karlstraße 16 60329 Frankfurt/M. Tel: 069 29999 702 b.fritsch@trifels.de