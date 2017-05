Ein Großteil der Deutschen möchte laut einer Studie auch in der Zukunft nicht auf Scheine und Münzen verzichten. Trotz Digitalisierung werden Geschäfte hierzulande meistens noch mit Bargeld abgewickelt.

Trotz fortschreitender Digitalisierung will die große Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge niemals vollständig auf Bargeld verzichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Bankhauses ING-Diba unter Verbrauchern in 13 europäischen Ländern sowie in den USA und Australien. ...

