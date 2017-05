FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach starken Zahlen und aus Bewertungsgründen von 126 auf 132 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen sei im Vergleich zu den Konkurrenten wie Atlas Copco, Inficon und VAT nach wie vor zu niedrig bewertet. Der nächste wichtige Termin sei jetzt die Hauptversammlung am 23. Mai. Da rechnet der Experte damit, dass es wie in den Vorjahren erstmals eine konkretere Prognose für das laufende Jahr gibt. Zudem könnte es Neuigkeiten in Bezug auf die Offerte des Konkurrenten Busch geben. Dieser hält bereits etwas mehr als 30 Prozent und bot zuletzt 110 Euro je Aktie sowie eine Dividende von 3,60 Euro. Pfeiffer wehrt sich gegen die Offerte, da das Unternehmen damit nicht angemessen bewertet sei. Der Kurs lag zuletzt mit rund 117 Euro deutlich über dem von Busch gebotenen Preis./zb/ajx

ISIN DE0006916604

