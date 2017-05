Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auf Sylt und in Hamburg entsteht derzeit der achte Film der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" mit dem Arbeitstitel "Clüver und der leise Tod". Anno Saul führt Regie und schrieb das Buch. Der neue Fall führt Hauptkommissar Theo Clüver (Robert Atzorn) in die Welt der Immobilienmakler.



Maklerin Susanna Wagner (Mina Tander) hat einen dicken Fisch an der Angel: Eine wohlhabende Familie aus der Schweiz interessiert sich für eine Villa in Kampen. Der Kaufvertrag ist fertig zur Unterschrift, doch dann wird im Gartenhaus die Leiche des bisherigen Besitzers gefunden. Clüver und seine Kollegen Ina (Julia Brendler) und Hinnerk (Oliver Wnuk) ermitteln in alle Richtungen. Susanna Wagners ehemaliger Chef gerät unter Verdacht, da die Maklerin ihm nach ihrer Kündigung Kunden inklusive der Kampener Top-Villa abgeworben haben soll. Hinnerk wird auf Susanna angesetzt. Er verliebt sich in sie, ignoriert jegliche professionelle Distanz und landet mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen wacht er verkatert auf, und Susanna ist verschwunden - mit seiner Pistole.



Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Hamburg. Produzenten sind Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. Peter Jännert ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Die Dreharbeiten dauern bis zum 1. Juni 2017. Der Sendetermin steht noch nicht fest.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://www.facebook.com/zdfkrimi



Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180, Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nordnordmord



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121