Für Bundeskanzlerin Merkel ist die reine Existenz der G20 das schlagende Argument gegen Protektionismus. Abschottung sei ein Weg in die Sackgasse. Kurzfristige Vorteile seien möglich, doch danach folge eine Schwächung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in einer besonderen Verantwortung, gegen Protektionismus weltweit vorzugehen. "Allein die Existenz der G20 bedeutet, dass Abschottung und Protektionismus Wege in die Sackgasse, aber nicht Wege nach vorne sind", sagte Merkel am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...