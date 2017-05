Die Federal Reserve möchte ihre Bilanz verkleinern und hofft, dass das nicht allzu viel Tumult auf den Märkten verursacht. In der heutigen Fed-Sitzung dürfte der Schritt zur Sprache kommen. Analysten sind skeptisch.

Die Vorsitzende der Federal Reserve, Janet Yellen, möchte die 4,5 Billionen Dollar umfassende Bilanzsumme der US-Notenbank auf "geordnete und vorhersehbare Weise" verringern, um die Risiken für die Wirtschaft zu begrenzen. Die Hürden, das zu erreichen, liegen jedoch hoch. Denn wie schnell die Reduzierung vorangeht und wann sie endet, liegt nicht in der Macht der Fed allein. Dies könnte bedeuten, dass den Finanzmärkten und der Wirtschaft turbulentere Zeiten bevorstehen als von Yellen und ihren Kollegen erhofft.

"Wir wissen nicht so recht, wie das vor sich gehen wird", sagte Richard Clarida, globaler Strategieberater bei Pimco. Es gebe nicht allzu viele Präzedenzfälle für die Lage, in der sich die Fed befindet. Die Notenbanker werden bei der Sitzung am Mittwoch des zinspolitischen Offenmarktausschusses wahrscheinlich ihre Diskussionen vertiefen, wann und wie die Anleihebestände der Fed verkleinert werden sollen. Der Offenmarktausschuss dürfte seine Leitzinsen vorerst unverändert lassen, nachdem es im März eine Erhöhung auf 0,75 Prozent bis ein Prozent gab.

Die Reaktion an den Finanzmärkten auf die Bilanzstrategie war bislang gedämpft. Das stützte die Hoffnungen der Notenbanker, die Bilanzverkleinerung lasse sich ohne größere Probleme bewerkstelligen. Die meisten Offenmarktausschuss-Teilnehmer möchten noch in diesem Jahr mit der Verringerung der Bestände an US-Staatsanleihen und mit Hypotheken besicherten Wertpapieren beginnen, zeigte das Protokoll der März-Sitzung.

