Bad Marienberg - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken, so ADAC in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, fiel der Preis für einen Liter Super E10 zur Wochenmitte um 1,5 Cent auf durchschnittlich 1,348 Euro.

